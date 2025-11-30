لاہور ہائیکورٹ: 9 ڈویژن بینچ کل سے اپیلوں پر سماعت کرینگے
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پر 9 ڈویژن بینچ کل سوموار سے اپیلوں پر سماعت کرینگے، ڈویژن بینچز فوجداری، سول، ٹیکس اور کمرشل اپیلوں پر سماعت کرینگے۔۔۔
حکم امتناعی، ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد کیسز کی 25سنگل بینچ سماعت کرینگے جبکہ چیف جسٹس ہائیکورٹ کی سربراہی میں 2رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں ،جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں ،جسٹس حسن نواز کی سربراہی میں 2رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز ،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2رکنی بینچ نیب، انسداد دہشت گردی کیسز کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔علاوہ ازیں جسٹس فیصل زمان کی سربراہی میں2 رکنی بینچ سول اپیلوں ،جسٹس محمد اقبال کی سربراہی میں 2رکنی بینچ بھی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2رکنی بینچ فوجداری اپیلوں ،جسٹس فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ منشیات کیسز میں اپیلوں اورجسٹس سلطان تنویر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔