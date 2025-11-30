جج نے ایمان مزاری،ہادی علی کوکمرہ عدالت سے نکال دیا
ٹویٹس کیس میں ہادی علی چٹھہ کی بریت درخواست مسترد ،ایمان مزاری کونوٹس
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ٹویٹس کیس میں ہادی علی چٹھہ ایڈووکیٹ کی بریت درخواست مسترد کرتے ہوئے ایمان مزاری ایڈووکیٹ کی بریت درخواست پر نوٹس جاری کردیئے ،جبکہ مرکزی کیس میں گواہان پر جرح مکمل ہونے پردونوں ملزموں کو342 کے بیان کیلئے سوالنامہ فراہم کردیاگیا،گزشتہ روز سماعت کے دوران وکلا ہادی علی چٹھہ اور ایمان مزاری عدالت پیش ہوئے، اس موقع پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی سٹیٹ کونسل سے تلخ کلامی ہوگئی، سٹیٹ کونسل نے کہا کہ جس نے مجھے مارناہے وہ مار لے ، جج محمد افضل مجوکہ نے ایمان مزاری سے کہا کہ آپ اپنے کونسل کو پیش کریں،دوران سماعت ایمان مزاری اور سٹیٹ کونسل کے مابین پھر تلخ کلامی ہوگئی، ایمان مزاری ایڈووکیٹ نے سٹیٹ کونسل کے دلائل دینے پر اعتراض کرتے ہوئے کہاکہ جس کیس میں آپ نے ہمیں سزا دینی ہے کیا یہ بچہ اس میں دلائل دے گا،اس موقع پر جج افضل مجوکہ نے ایمان مزاری اور ہادی علی کو کمرہ عدالت سے نکالنے کا حکم دے دیا، اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری کمرہ عدالت میں موجود تھی، ایمان مزاری اور ہادی علی کو کمرہ عدالت سے نکالنے کے دوران کمرہ عدالت میں پولیس اور وکلاء کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے بعد سٹیٹ کونسل کی جانب سے گواہان انیس، شہروز، وسیم اور عمران حیدر پر جرح کی گئی، پانچویں اور آخری گواہ کے اس وقت تک عدالت پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیااور کہاکہ اگر گواہ نہ پہنچا تو میں کلوز کردوں گا، اس پر پراسیکیوشن کی جانب سے عدالت کو بتایاگیا کہ گواہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، بعد ازاں آخری گواہ افضل کے عدالت پہنچ جانے پر سٹیٹ کونسل نے اس پر بھی جرح مکمل کرلی،کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کردی۔