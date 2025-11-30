پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس آج، تقریبات، کیک کاٹے جائینگے
پارٹی کارکن، سپورٹرز جمہوری اتحاد برقرار ، وفاق کی حفاظت کریں ، زرداری یہ جمہوری جدوجہد سے جنم لینے والی عوامی تحریک کا جشن، بلاول بھٹو ، پیغامات
اسلام آباد، لاہور ، کراچی ( سٹاف رپورٹر ، نیوز ایجنسیاں) پاکستان پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس ملک بھر میں جوش خروش سے منایا جائیگا۔ اس موقع پر ملک گیر تقریبات ہونگی ، کیک بھی کاٹے جائینگے ، پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس ملک بھر میں ڈسٹرکٹ سطح پر منانے کا فیصلہ کیا ہے تاہم کراچی میں کورنگی کے مقام پر ہونیوالے جلسے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 4بجے خطاب کرینگے، صد رنے یومِ تاسیس پر پیغام میں کہا کہ ہم بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کے ویژن، ہمت اور قربانیوں نے پاکستان کی جمہوری بنیادوں کو مضبوط کیا۔ میں تمام پارٹی کارکنوں اور سپورٹروں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ جمہوری اتحاد کو برقرار رکھیں، وفاق کی حفاظت کریں۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا یومِ تاسیس نہیں بلکہ جمہوریت، باوقار مساوات اور سماجی انصاف کی جدوجہد سے جنم لینے والی عوامی تحریک کا جشن ہے ،سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ آج پیپلز پارٹی اپنی بنیاد ڈالے ہوئے 58 سال مکمل کر رہی ہے ، اس موقع پر پورے ملک میں تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر میں کارکنان کی جانب سے کیک کاٹے جائیں گے ،شیری ر حمن نے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور عوامی حقوق کے لئے جدوجہد کی،ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوری، خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، سید خور شید احمد شاہ نے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی جدوجہد اور قربانیوں کی عظیم داستان ہے ، نیئر بخاری نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ، وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ،شہید بے نظیر بھٹو کو خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جمہوریت، آئین ،قانون کی حکمرانی کیلئے لازوال قربانیاں دیں ۔