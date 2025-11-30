آلو دہ ترین شہروں میں لاہور سرفہرست، نئی دہلی کا دوسرا نمبر
لاہور،اسلام آباد (آئی این پی،اے پی پی) بھارت سے آنے والی ہواؤ ں نے لاہور کی فضا مزید آلودہ کر دی، ایئرکوالٹی انڈیکس 394 تک پہنچ گیا، کراچی چھٹے نمبر پر موجود، فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دوسرے نمبر پر رہا جہاں اے کیو آئی 260 ریکارڈ کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق بھارت سے آلودہ ہواؤں کی آمد کے باعث لاہور کی فضا شدید مضرِ صحت ہو گئی اوردنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آگیا ،شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی )394 ریکارڈ کیا گیاہے ،بڑھتی آلودگی کے باعث شہر میں سانس اور گلے کی بیماریوں کی شکایات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم سردوخشک جبکہ لاہور، گوجرانوالہ،شیخوپورہ سمیت دیگر علاقوں میں سموگ وہلکی دھند چھا ئی رہنے کا امکان ہے ، پہاڑی علاقوں میں صبح /رات کے اوقات میں شدید سردی متوقع ہے ۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بیشتر علاقوں میں موسم سرد جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا،لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 18اور زیادہ سے زیادہ21سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا،آلودگی کی مجموعی شرح 179فیصد رہی ۔ اگلے چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی اور دھند میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔