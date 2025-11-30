پی ٹی آئی کا اگلے ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان
پشاور(دنیا نیوز)پاکستان تحریک انصاف نے اگلے ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا، احتجاج میں آ ئندہ لائحہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارٹی ورکرز کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا، اجلاس میں منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ،سہیل آفریدی نے کہا کہ منگل کے روز بھی بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، منگل کے دن ہر ضلع، گاؤں اور یونین کونسل سے وکررز کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی جائے ، منگل کے دن ہر پارلیمنٹیرین کی موجودگی لازمی ہوگی، کوئی غیر حاضر رہا تو ذمہ دار خود ہوگا۔