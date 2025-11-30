پاکستان افغانستان میں تجارتی بندش سے کینو کی برآمدات متاثر
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان افغانستان میں تجارتی بندش سے کینو کی برآمدات متاثر، پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی حالیہ اپیل اس حقیقت کی عکاس ہے کہ۔۔۔
پاک افغان تجارتی مسئلے کو اگر فوری اور مؤثر انداز میں حل نہ کیا گیا تو اسکے منفی اثرات نہ صرف تاجروں بلکہ پورے زرعی اور لاجِسٹکس شعبے خصوصی طور پر کینو کی برآمدی صنعت پر طویل مدتی ہوں گے۔ گزشتہ سال پاکستان کی کینو برآمدات 110 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی تھیں جبکہ اس سال توقع کی جا رہی تھی کہ یہ تقریباً 100 ملین ڈالر کے قریب رہیں گی۔