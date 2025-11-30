فیصلہ ہوگیا 12 صوبے بنائیں یا 33، سنجیدگی سے دیکھا جائے
ممکن ہے پیپلزپارٹی بھی نئے صوبوں کا فارمولا مان لے ،تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں پیپلزپارٹی سندھ کیلئے پیسے لے جاتی کراچی کو نہیں دیتی،کل یا پرسوں مضمون آنیوالا بلوچستان میں پی پی کا نام،حکومت کوئی اور چلارہے ،آج کی بات سیٹھی کیساتھ میں تجزیہ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا فیصلہ ہوگیا ہے کہ 12صوبے بنائیں یا 33،پراجیکٹ کو سنجیدگی سے دیکھا جائے ، ممکن ہے پیپلزپارٹی بھی نئے صوبوں کا فارمولا مان لے ،تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں، وہ کہتے ہیں پیپلزپارٹی سندھ کیلئے پیسے لے جاتی کراچی کو نہیں دیتی،کل یا پرسوں مضمون شائع ہونے والا ہے ، بلوچستان میں پیپلزپارٹی کا صرف نام ہے ،حکومت کوئی اور ادارے چلارہے ہیں۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘ آج کی بات سیٹھی کیساتھ’ میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کچھ نہیں ہونے والا، یہی نظام چلے گا،یہی چہرے رہیں گے ،کیونکہ تبدیلی کا ابھی کوئی آپشن نہیں ہے، نہ اِن کے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہی اُن کے پاس کوئی آپشن ہے ،جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پیپلزپارٹی اور تحریک انصاف ہے ،اگر ن لیگ کی حکومت چلی گئی،پھر بھی کوئی چانسز نہیں ،کیا پیپلزپارٹی اور تحریک انصاف حکومت کیلئے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی پیپلزپارٹی کے ساتھ کوئی خاص محبت نہیں ہے ،ان لوگوں کے ساتھ ان کی مایوسی ہے ،پیپلزپارٹی کے اندر جائزہ لیا جارہا ہے کہ پیپلزپارٹی والے کچھ معاملات خراب کررہے ہیں،وہ کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیپلزپارٹی والے سندھ کیلئے بڑے پیسے لے جاتے ہیں،لیکن کراچی کو کچھ نہیں دیتے۔
نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ کل یا پرسوں ایک مضمون شائع ہونے والا ہے ،چڑیا نے جاکر اس کی جاسوسی کی ہے ،میں نے ڈرافٹ کو دیکھا ہے ،اس پر حیران رہ گیا،پیپر آنے والا ہے ،اس پیپر کے اندرپورا ٖڈیٹا ہے ،وہ یہیں کہتے ہیں کہ سندھ کو جو پیسہ جارہا ہے ،یہ پیسہ کونسی جگہ پر صحیح استعمال ہوتاہے ،کیا وہ پیسہ کسی حساب کتا ب میں ہے ؟،کونسی جگہ ہے جہاں پیسہ جاتاہے ، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، پیسہ غائب ہوجاتاہے ،کیونکہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ہاتھ نہیں لگانا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 سال پہلے بنایاگیا تھا، اب حالات بدل چکے ہیں،جب حالات بدل گئے ہیں تو اس پر نظر ثانی کریں،کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت کو پیسہ کی زیادہ ضرورت ہے ،وہ کہتے ہیں جو پیسہ سندھ میں جاتاہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا،اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسے بلوچستان جاتے ہیں وہ صحیح استعمال ہورہے ہیں،وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ، مگر اس کے پیچھے کوئی اور ہے ،وہاں صرف پیپلزپارٹی کانام ہے ،وہاں حکومت کوئی اور ادارے چلارہے ہیں۔
انہوں نے کہا نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کام ہورہا ہے کہ ملک کے اندر کتنے صوبے ہونے چاہئیں،اب یہ فیصلہ ہوگیا ہے اس پراجیکٹ کو سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ 12صوبے بنانے ہیں یا 33 صوبے ،کچھ یہ بھی کہاجارہا ہے کہ اگر صوبے بنادئیے جائیں تو پھر خرچے بڑھ جائیں گے ،وہ لوگ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس پر پورا منصوبہ بن رہا ہے ،اس مسئلہ کو دیکھنے کیلئے پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ،کسی نے کوئی اعتراض کئے تو ٹیم اس کا جواب بھی تلاش کررہی ہے ،بڑی جلدی سے کام ہوگا، پھر اس کو پارلیمنٹ کے اندر لاکر بحث کروائی جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ نئے صوبے بننے سے کرپشن ختم ہو جائے گی،ان کا خیال ہے کہ نئے صوبے بننے سے حالات بہتر ہوجائیں گے ،ہرجگہ پر کام ہونے لگ جائیں گے ، ایک دوسرے سے کمپی ٹیشن ہوگا،یہ بہت اچھا فارمولا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ امریکا میں بھی کئی صوبے ہیں،انڈیا بھی ایسا ہے ،ممکن ہے پیپلزپارٹی بھی اس فارمولے کو مان لے گی۔