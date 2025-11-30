قومی اسمبلی کے 21 ویں اجلاس میں 7 قوانین منظور
27ویں ترمیم پر 10 گھنٹے 4 منٹ بحث ،منظوری کے وقت 296ارکان موجود 5 بل ایک ہی روز قواعد معطل کر کے پیش ہوئے اور منظور بھی کئے گئے :فافن
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )فافن نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قومی اسمبلی اجلاس پر رپورٹ جاری کردی، رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کا 21واں اجلاس 7 قوانین کی منظوری کیساتھ اختتام پذیر ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتی، انتظامی اور عسکری ڈھانچوں میں تبدیلیاں منظور کی گئیں، 27ویں آئینی ترمیم پر 10 گھنٹے 4 منٹ بحث ہوئی جب کہ ترمیمی بل پر 57 ارکانِ اسمبلی نے اظہارِ خیال کیا۔حکومتی اتحاد نے 5 گھنٹے 45 منٹ بحث میں حصہ لیا، جس میں حکومتی ارکان کا حصہ مجموعی وقت کا 57 فیصد رہا، اپوزیشن نے 4 گھنٹے 19 منٹ اظہارِ خیال کیا، اس طرح اپوزیشن کی گفتگو مجموعی بحث کا 43 فیصد رہی۔فافن کے مطابق ترمیم کی منظوری کے روز 296 ارکان موجود تھے ، جب کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت حاضری 91 فیصد رہی۔اس دوران پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی بل 2025 ، پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 ، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 ،پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 ،سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 اور گھریلو تشدد بل 2024 منظور کئے گئے ۔رپورٹ کے مطابق 5 بل ایک ہی روز قواعد معطل کر کے پیش ہوئے اور منظور کئے گئے ۔