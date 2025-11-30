ہائیکورٹ:27ویں ترمیم کیخلاف درخواستوں کی 5 دسمبر کو سماعت
ترمیم آئین پاکستان کے دیباچہ کے بھی خلاف ،کالعدم قرار دی جائے :درخواستگزار
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 5 دسمبر کو سماعت کرے گا، مقسط سلیم ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے 27 ویں آئینی ترمیم کو منظور کرایا ،طے شدہ منصوبے کے تحت صدر نے بھی فوری مسودہ پر دستخط کر دئیے ،ترمیم آئین پاکستان کے دیباچہ کے بھی خلاف ہے ، یہ طے ہونا ضروری ہے کہ سیاسی جماعت اپنے منشور کے مطابق آئین میں ترامیم کر سکتی ہے ، 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی ختم ہوگئی ،27 ویں ترمیم اسلامی اور جمہوری اصولوں کے برخلاف ہے ، تمام شہری برابر ہیں لہذا آئین کے آرٹیکل 248 کو ختم کرنا چاہئے ،درخواستگزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ 27 ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے ۔