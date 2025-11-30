صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:27ویں ترمیم کیخلاف درخواستوں کی 5 دسمبر کو سماعت

ہائیکورٹ:27ویں ترمیم کیخلاف درخواستوں کی 5 دسمبر کو سماعت

ترمیم آئین پاکستان کے دیباچہ کے بھی خلاف ،کالعدم قرار دی جائے :درخواستگزار

 لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 5 دسمبر کو سماعت  کرے گا، مقسط سلیم ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے 27 ویں آئینی ترمیم کو منظور کرایا ،طے شدہ منصوبے کے تحت صدر نے بھی فوری مسودہ پر دستخط کر دئیے ،ترمیم آئین پاکستان کے دیباچہ کے بھی خلاف ہے ، یہ طے ہونا ضروری ہے کہ سیاسی جماعت اپنے منشور کے مطابق آئین میں ترامیم کر سکتی ہے ، 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی ختم ہوگئی ،27 ویں ترمیم اسلامی اور جمہوری اصولوں کے برخلاف ہے ، تمام شہری برابر ہیں لہذا آئین کے آرٹیکل 248 کو ختم کرنا چاہئے ،درخواستگزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ 27 ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے ۔

