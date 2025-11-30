ہتک عزت کیس ،ملک احمد خان نے بیان ریکارڈ کرادیا
عمران خان کا شہباز شریف پر رشوت کا الزام جھوٹا،بیان ،وکیل کی جرح بھی مکمل
لاہور(کورٹ رپورٹر)شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف10ارب روپے کے ہتک عزت کے کیس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بطور گواہ بیان ریکارڈ کرا دیا اوربانی کے وکلا نے ان کے بیان پر جرح بھی مکمل کرلی ۔سیشن جج لاہور یلمازغنی نے کیس کی سماعت کی ۔ملک محمداحمد خان نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان نے شہباز شریف پراپریل 2017میں رشوت لینے کے جھوٹے اورسنگین الزامات لگائے جو مختلف ٹیلی ویژنز پر چلے ۔ میری شہباز شریف کیساتھ جماعتی وابستگی ہے ، شہباز شریف نے بطور وزیراعلیٰ اور وزیراعظم عوام کی خدمت کی، میرے نزدیک عمران خان نے الزامات لگاکر شہباز شریف کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جبکہ اسلام میں بھی جھوٹ اورغیبت کی سخت ممانعت ہے۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل احمد حسین نے ملک احمد خان کے بیان پر جرح کرتے ہوئے پوچھا کیا جن پروگرامز کا ذکر آپ نے کیا یہ تمام پروگرام پنجاب سے آن ائیر نہیں ہوئے ؟ ،سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا یہ تمام قومی پروگرام قومی نشریاتی اداروں پر آتے ہیں، یہ درست ہے تمام پروگرامز پنجاب سے آن ایئر نہیں ہوئے تھے ۔جرح مکمل ہونے پر عدالت نے شہباز شریف کے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی۔عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان کا کہناتھاکہ آئین لکھنے کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے ، سپریم کورٹ کو نہیں ،پارلیمنٹ میں ترامیم تو آج ہوئی ہیں، میں 15 برس سے کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمنٹ اپنا حق چھوڑ دے ۔انہوں نے کہاکہ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے سی ایم کے پی سے ملاقات ہوگی، 9 مئی جیسا کام ٹی ایل پی کرے تو آپ ان پر پابندی عائد کر دیتے ہیں، یہاں تو پاناما کیس اور وزیراعظم کو گھر بھجوانے کے فیصلے آتے رہے ۔