فن لینڈ کا پاکستان میں سفارتخانہ بند کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)فن لینڈ نے آپریشنل اور سٹریٹجک وجوہات کی بنا پر پاکستان، افغانستان اور میانمار میں اپنے سفارتخانوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
فن لینڈ کی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزارتِ خارجہ نے اسلام آباد، کابل اور یانگون میں فن لینڈ کے سفارتخانوں کو 2026 میں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ سفارتخانے آپریشنل اور سٹریٹجک وجوہات کی بنا پر بند کیے جا رہے ہیں، جو متعلقہ ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیوں اور فن لینڈ کے ساتھ محدود تجارتی و اقتصادی تعلقات سے جڑی ہوئی ہیں۔ تینوں ممالک میں سفارتخانوں کی بندش کی تیاری پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی،وسائل کو اُن ممالک پر مرکوز کیا جائے گاجو فن لینڈ کے لیے تزویراتی طور پر زیادہ اہم ہیں۔ فن لینڈ کی وزیرِ خارجہ ایلینا والٹونن نے کہا ہمارا آپریشنل ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ، یہ فیصلہ ہمیں ایک مضبوط اور زیادہ مسابقتی فن لینڈ تشکیل دینے اور ہماری ترجیحات کے مطابق بیرونی تعلقات کو مؤثر انداز میں چلانے میں مدد دیں گے۔