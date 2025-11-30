صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نقصان ، شہباز شریف کا سری لنکا سے اظہاریکجہتی

سیلاب سے نقصان ، شہباز شریف کا سری لنکا سے اظہاریکجہتی

پاکستان ریسکیو، بحالی اور امدادی سرگرمیوں میں ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کوتیار جانی نقصان پر افسوس ہوا : وزیراعظم، اختیار ولی سے والدہ کے انتقا ل پر تعزیت

اسلام آباد(اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے سری لنکا میں شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے جانی نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ غم کی اس گھڑی میں پاکستان، سری لنکا کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے ،پاکستان ریسکیو، بحالی اور امدادی سرگرمیوں میں ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کیلئے تیار ہے جو سری لنکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہماری یکجہتی کی علامت ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مرنے والے افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے اور لاپتا افراد کی سلامتی کیلئے دعاگو ہوں ۔ بعدازاں شہباز شریف نے وزیراعظم کے کوآرڈی نیٹر برائے اطلاعات و خیبر پختونخوا امور اختیار ولی خان کو ٹیلیفون کیا اور ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کیلئے بلندیِ درجات اور مغفرت کی دعا کی ۔

