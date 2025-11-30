آئندہ ہفتے سے میرٹ پرنوکریاں دینا شروع کرینگے :وزیراعلیٰ سندھ
سیہون شریف (سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز) وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں آئندہ ہفتے سے میرٹ پر نوکریاں دینا شروع کریں گے۔
بھان سعیدآباد پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ سید مرادعلی کا کہنا تھا نواز لیگ کے ساتھ الیکشن کے بعد اتحاد ہوا تھا، اس سلسلے میں ہم آگے چل رہے ہیں۔انہوں نے کہا 28ویں ترمیم آنے سے پہلے اس پر تبصرہ کیا کروں؟، پاکستان کے مفاد کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے کہا گورنر سندھ کی تبدیلی کا بیان سنا ہے ، گورنر لگانا وزیراعظم کا اختیار ہے ، وزیراعظم صدر کو سفارش کرتے ہیں جس کے بعد گورنر تعینات ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چینی کی قیمت کے ایشو پر تشویش ہے ، چینی کے مسئلے پر صبح چیف سیکرٹری سے بات ہوئی ہے ، اقدامات کر رہے ہیں، چینی کی قیمتیں کنٹرول ہوں گی۔