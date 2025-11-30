سمندری طوفان ، پاک بحریہ کا سری لنکامیں ہنگامی ریلیف مشن
کھانا ، خشک راشن، فرسٹ ایڈ کٹس، ادویات ضروری آلات دئیے جہاز بندرگاہ پر موجود ،ضرورت کے مطابق معاونت جاری رہے گی
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاک بحریہ کے جہاز سیف جو کولمبو میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2025 میں شرکت کے سلسلے میں بندرگاہ پر موجود ہے ، اس نے سمندری طوفان دتواہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور تباہ کن صورتحال کے پیشِ نظر سری لنکن عوام کے لیے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں ،متاثرہ آبادی کی فوری ضروریات کے پیش نظر، پی این ایس سیف نے امدادی سامان سری لنکن حکام کے حوالے کیا تاکہ جاری امدادی سرگرمیوں اور بے گھر اور متاثرہ خاندانوں کی بروقت معاونت یقینی بنائی جا سکے۔ امدادی سامان میں غذائی اشیاء، تیارکھانا (MREs) خشک راشن، فرسٹ ایڈ کٹس، ایمرجنسی ادویات اور ضروری آلات شامل تھے۔ جاری امدادی سرگرمیوں کے تسلسل میں، پاک بحریہ حالات کی ضرورت کے مطابق مزید معاونت کی فراہمی جاری رکھے گی ۔