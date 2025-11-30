صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا دورہ

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا دورہ، مختلف امور کا جائزہ لیا۔

چیف جسٹس جوڈیشل اکیڈمی پہنچیں تو جسٹس جواد حسن اور ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی سمیت دیگر نے ان کا شاندار استقبال کیا ۔علاو ہ ازیں چیفجسٹس مس عالیہ نیلم نے بطور چیئرپرسن بورڈ مینجمنٹ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اجلاس کی صدارت کی ، ڈی جی اکیڈمی نے انہیں مختلف امور پر بریفنگ دی۔ چیف جسٹس نے ججز کی ٹریننگ اور استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ 

