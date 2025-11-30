پی ٹی آئی سیاسی راستے کی تلاش میں، آنے والا منگل اہم
سہیل آفریدی مسندِ اقتدار پر پہنچنے کے بعد اپنے لیڈر کیلئے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں
(تجزیہ:سلمان غنی)
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈلاک، خصوصاً بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے جاری کشیدگی میں ایک بار پھر پی ٹی آئی استعفوں کی بات کرتی نظر آ رہی ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں سیاسی راستہ نہیں ملتا اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ایوانوں میں بیٹھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگرچہ سپیکر ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی، تاہم سپیکر کے پی ٹی آئی قیادت سے روابط برقرار ہیں۔حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو واضح ہے کہ آج پی ٹی آئی جن مقدمات اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے ، اس کی بڑی وجہ وہ خود ہیں۔ اسمبلیوں کو توڑنے اور استعفوں کے فیصلے سے نہ تو ان کے سیاسی مقاصد پورے ہوئے اور نہ ہی کوئی فائدہ ملا، الٹا ان کا سیاسی کردار محدود ہوتا گیا۔ اب جبکہ وہ وفاق اور پنجاب کی اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ پارلیمانی کردار ادا کرنے کے بجائے دوبارہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ کوئی بڑا اپ سیٹ کر پائیں گے ؟ ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست میں پارلیمانی طرزِ عمل ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔
احتجاجی اور مزاحمتی حکمتِ عملیاں وقتی طور پر حکومت کیلئے پریشان کن تو ہوتی ہیں لیکن حکومتیں گرانے کا ذریعہ نہیں بنتیں۔بظاہر لگتا ہے کہ شاید انہوں نے حالات سے کچھ سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ انتہائی اقدامات سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی وفد کا سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ سیاسی راستہ تلاش کر رہے ہیں اور اپنے بانی لیڈر کیلئے ریلیف چاہتے ہیں۔ سپیکر ایاز صادق کے حوالے سے عمومی رائے یہی ہے کہ وہ بطور انسان اور سیاستدان صلح جو مزاج رکھتے ہیں اور معاملات کے سیاسی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ملاقات میں اپوزیشن کے تحفظات پر سپیکر نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن منگل کے روز قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس کے حوالے سے اپوزیشن کے عزائم بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی مخصوص ایجنڈے پر گامزن ہیں اور ہنگامی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
اس ضمن میں تحریکِ تحفظِ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی خاصے متحرک ہیں اور پی ٹی آئی کو ٹکراؤ کی راہ دکھاتے نظر آتے ہیں۔پی ٹی آئی کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی سے ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج تک پارٹی حلقے پریشان ہیں۔ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی نے انہیں اس لیے چنا کہ وہ سیاسی انداز کے بجائے انتہائی اقدام کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تاہم فیصلہ بہرحال پی ٹی آئی نے خود کرنا ہے ۔ غالباً اسی لیے پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی وفد سپیکر ایاز صادق کے پاس آیا تھا کہ وہ کسی انتہائی قدم سے بچنا چاہتے ہیں اور سپیکر سے معاونت کے خواہاں تھے ۔ سپیکر نے بھی انہیں سیاسی طرزِ عمل اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے ۔ وہ اس مشورے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا۔دوسری جانب سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ پختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی مسندِ اقتدار پر آ کر اپنے لیڈر کیلئے کچھ بڑا کر کے دکھانا اور اپنی سیاسی حیثیت منوانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ریاست بھی پرعزم ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں وہ کسی ایسی صورتحال کو جنم نہیں لینے دے گی جو ہنگامی حالت کا باعث بنے ۔ اسی لئے آنے والا منگل سیاسی طور پر نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے ۔