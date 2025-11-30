راولپنڈی رنگ روڈ کے قریب نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنانیکا اعلان
صوبائی وزیر کا دورہ ایوان صنعت وتجارت راولپنڈی ،تاجروں سے ملاقات صنعتکار وں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :چودھری شافع حسین
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کا دورہ کیا،انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی ۔ صدر ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی عثمان شوکت اور گروپ لیڈر سہیل الطاف نے انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے صنعت کاروں کے مطالبے پر رنگ روڈ راولپنڈی کے نزدیک نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا صنعت کاروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جارہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صنعت کاری کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے ،صنعت کار سپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں حاصل کئے گئے پلاٹوں پر پالیسی کے مطابق صنعتی یونٹس نہ لگانے والوں کے پلاٹ مستقل بنیادوں پر کینسل کئے جارہے ہیں ۔صوبائی وزیر نے روا ت انڈسٹریل اسٹیٹ کی رابطہ سڑک کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔