آئی ایم ایف نے حکومتی نظام کا بھانڈا پھوڑ دیا : مصطفی نواز
ضمنی انتخابات کے حالات سامنے ، عوام سے ووٹ کا حق چھیننے کا عمل جاری با نی پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہیں:رہنما اپوزیشن اتحاد، پریس کانفرنس
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفی نواز کھوکھر نے ضمنی انتخابات اور حکومتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جس طرح نظام چلا رہی ہے عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف)نے بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ کی اہمیت تقریباً ختم ہوچکی ، ضمنی انتخابات میں ہونے والے حالات سب کے سامنے ہیں،پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھیننے کا عمل جاری ہے۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جس ملک میں 5 سے 6 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو، وہاں نظام کس حال میں ہوگا، آئی ایم ایف نے اس حقیقت کو سب کے سامنے رکھ دیا ۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عوام کو سیاسی کھیل میں دھکیلنے سے باز رہیں، آزاد کشمیر میں ارکان قانون ساز اسمبلی کو دوسری پارٹی میں شامل کیا گیا، با نی پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی حقیقت ہیں، ملک میں غیر یقینی کی صورتِ حال پیدا ہو گئی ۔