صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایم ایف نے حکومتی نظام کا بھانڈا پھوڑ دیا : مصطفی نواز

  • پاکستان
آئی ایم ایف نے حکومتی نظام کا بھانڈا پھوڑ دیا : مصطفی نواز

ضمنی انتخابات کے حالات سامنے ، عوام سے ووٹ کا حق چھیننے کا عمل جاری با نی پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہیں:رہنما اپوزیشن اتحاد، پریس کانفرنس

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفی نواز کھوکھر نے ضمنی انتخابات اور حکومتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جس طرح نظام چلا رہی ہے عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف)نے بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ کی اہمیت تقریباً ختم ہوچکی ، ضمنی انتخابات میں ہونے والے حالات سب کے سامنے ہیں،پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھیننے کا عمل جاری ہے۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جس ملک میں 5 سے 6 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو، وہاں نظام کس حال میں ہوگا، آئی ایم ایف نے اس حقیقت کو سب کے سامنے رکھ دیا ۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عوام کو سیاسی کھیل میں دھکیلنے سے باز رہیں، آزاد کشمیر میں ارکان قانون ساز اسمبلی کو دوسری پارٹی میں شامل کیا گیا، با نی پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی حقیقت ہیں، ملک میں غیر یقینی کی صورتِ حال پیدا ہو گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

وزن میں کمی کی وجہ بیماری نہیں کردار ہے : فیصل قریشی

ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

بشری انصاری کا بدلا انداز عمر کے طعنے پھر ملنے لگے

ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak