پاک فوج کے زیر اہتمام 446 عرا قی فوجیوں کی خصوصی تربیت مکمل
گریجویشن تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی جنگی مشقوں، انسدادِ دہشت گردی صلاحیتوں میں اضا فہ پر توجہ دی گئی ،آ ئی ایس پی آر
راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر)پاک فوج نے 24 ستمبر سے 29 نومبر تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سینٹر میں عراقی فوج کے دستوں کی خصوصی تربیت مکمل کر لی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 446 زیرِ تربیت اہلکاروں پر مشتمل تیسرے بیچ کی گریجو یشن تقریب 29 نومبر کو منعقد ہوئی جس میں پاک فوج کے سینئر حکام اور عراق کے عسکری نمائندوں نے شرکت کی۔ تربیت میں انسدادِ دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضا فے ، جنگی مشقوں اور مشترکہ آپریشنل پلاننگ پر خصوصی توجہ دی گئی اور تمام تربیتی اہداف کامیابی سے حاصل کیے گئے جس سے پاکستان اور عراق کے درمیان دیرینہ عسکری تعاون مزید مضبوط ہوا اور خطے میں امن، سلامتی اور دفاعی اشتراک کے مشترکہ عزم کی تجدید ہوئی۔