فنڈز مل جائیں تو K4 منصوبہ آئندہ سال مکمل ہوسکتا،چیئرمین واپڈا
ٹیم پراجیکٹ کی تعمیر کے دوران سندھ حکومت سے قریبی، موثر رابطہ برقرار رکھے کام میں تیزی لائی جائے ،لیفٹیننٹ جنرل (ر)محمد سعید،پراجیکٹ کا دورہ،کام کا جائزہ
کراچی (سٹاف رپورٹر)چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل(ر)محمد سعید نے گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم (کے فور پراجیکٹ) کا 2 روزہ دورہ کیا اور اہم سائٹس پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ مذکورہ سائٹس میں ضلع ٹھٹھہ میں واقع کینجھر جھیل پر زیرتعمیر ان ٹیک اسٹرکچر اور 2 پمپنگ اسٹیشن، کینجھر جھیل سے کراچی تک ہائی پریشرائزڈ پائپ لائنوں پر مشتمل پانی کی منتقلی کے نظام پر اہم تعمیراتی مقامات اور کراچی میں زیر تعمیر فلٹریش پلانٹ شامل ہیں۔ چیئرمین واپڈا کو جنرل منیجر، پراجیکٹ ڈائریکٹر نے کنسلٹنٹس اور کنٹریکٹرز کے ہمراہ ہر کنٹریکٹ پیکیج پر اب تک مکمل کئے گئے کام، مستقبل کے اہداف اور ان کی تکمیل کے شیڈول کے بارے میں بریفنگ دی۔
پراجیکٹ 64 فیصد مکمل ہوچکا ہے اور اس پر اب تک 86 ارب روپے خرچ کئے جا چکے ہیں، اگر درکار فنڈز مہیا کردیے جائیں تو واپڈا یہ منصوبہ 2026 کے دوران مکمل کر سکتا ہے ۔ بریفنگ کے دوران پراجیکٹ پر مالی پیشرفت اور مستقبل کی مالی ضروریات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین واپڈا نے کنٹریکٹرز کو تاکید کی کہ وہ اضافی وسائل کی دستیابی یقینی بناتے ہوئے تعمیراتی کام میں تیزی لائیں تاکہ تعمیراتی اہداف بروقت حاصل کئے جا سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائپ لائن 2 کے کنٹریکٹ پیکیج پر بالخصوص کام تیز کرنے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ پراجیکٹ کی تعمیر کے دوران سندھ حکومت سے قریبی اور موثر رابطہ برقرار رکھے ۔قبل ازیں چیئرمین واپڈا نے سندھ کے ضلع دادو میں نائے گاج ڈیم پراجیکٹ کی تمام ورک سائٹس کا بھی دورہ کیا۔