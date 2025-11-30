بھٹو کا جلایا چراغ آج بھی ہماری راہ روشن کر رہا ، فریال تالپور
صدر زرداری، بلاول شہدا کے مشن کو دانائی، ثابت قدمی سے آگے بڑھا رہے عہدیداران اور کارکنان یوم تاسیس کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں، پیغام
کراچی (سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور نے پارٹی کے 58 ویں یوم تاسیس کے موقع پر جیالوں کو مبارک باد دیتے ہوئے بھٹو خاندان کی تاریخی قیادت اور لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔ میڈیا سیل بلاول ہاوَس سے جاری بیان کے مطابق فریال تالپور نے مزید کہا کہ پی پی پی کا قیام محض ایک سیاسی جماعت کی بنیاد نہیں بلکہ ایک عوامی تحریک کے آغاز کا دن ہے ، جس نے پاکستان کی سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، آج سے 58 سال قبل اسی دن قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مساوات، باوقار زندگی اور جمہوری حقوق کے لیے ایک چراغ جلایا تھا جو آج بھی ہماری راہ روشن کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لازوال قربانیاں آج بھی پارٹی کی روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فریال تالپور نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو دانائی، ثابت قدمی اور عوامی خدمت کے پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آئیے آج کے دن ہم سب عہد کریں کہ جمہوریت، انصاف اور مساوات کی جدوجہد کو مزید مضبوط کریں گے ، اس سفر میں ہمارے شہدا کا مشن ہماری ایک روشن، جامع اور خوشحال پاکستان کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ فریال تالپور نے پارٹی عہدیداران و کارکنان پر زور دیا کہ وہ یوم تاسیس پر ضلعی سطح پر ہونے والی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں۔