پاکستان تیزی سے ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ، وزیر آ ئی ٹی

  • پاکستان
اے آئی کے ذریعے وسائل کا اشتراک ترقی کی نئی راہیں کھولے گا، خطاب

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے ،اے آئی کے ذریعے ہم دنیا بھر میں خیالات، صلاحیتوں اور وسائل کا ایسا اشتراک ممکن بنا سکتے ہیں جو ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ آج پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں نئے سفر کا آغاز کر رہا ہے ۔وہ ہفتہ کو اسلام آباد میں آئی ٹی سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا پاکستانی نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز، ہنر اور وژن کی کوئی کمی نہیں، ضرورت صرف ایسے پلیٹ فارمز کی ہے جہاں وہ اپنی مہارت کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ 

