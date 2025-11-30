صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججزدباؤسے بالاترہوکردلیرانہ فیصلے کریں:جسٹس جمال مندوخیل

نوجوان عدالتی افسر ہر کیس سے سیکھیں، اس سے صلاحیتیں بہتر ، نقطہ نظر وسیع ہوتا عام سائلین بروقت ،منصفانہ فیصلوں کے خواہاں،ججزآئین کی بالادستی کیلئے کھڑے ہوں

اسلام آباد(دنیا نیوز)وفاقی جوڈیشل اکیڈمی میں سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹس کی ایک ہفتے کی تربیت مکمل ہو گئی، سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختتامی تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور کہا کہ مسلسل سیکھنے سے صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں، نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے ،جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نوجوان عدالتی افسر روزانہ علم میں اضافہ کریں، ہر کیس سے سیکھیں، ججوں کو دلیرانہ فیصلے کرنے چاہئیں، دباؤ، تعصب یا ذاتی مفاد سے بالاتر رہیں، انہوں نے کہا کہ ججز غلطیوں کو جواز نہ بنائیں، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں، عام سائلین عدالتی نظام کے اہم ترین فریق، صرف بروقت اور منصفانہ فیصلوں کے خواہاں ہیں،جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ عدلیہ میں اخلاقی قوت اور اصولی پختگی ضروری ہے ۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ڈی جی حیات علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن اور ترقی انصاف کے بغیر ممکن نہیں، آخر میں 27 عدالتی افسروں میں اسناد تقسیم کی گئیں۔

