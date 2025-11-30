رواں ماہ بھی ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام، 99 ارب کا شارٹ فال
نومبر میں حقیقی ہدف ایک ہزار 35ارب اور نظرثانی شدہ 995ارب تھا، جمع صرف 896ارب روپے ہو سکے جولائی سے نومبر تک نظرثانی ہدف کا شارٹ فال 314ارب تک پہنچ گیا، پانچ ماہ میں 255ارب کے ریفنڈز جاری
اسلام آباد (مدثر علی رانا)رواں ماہ بھی ایف بی آر ٹیکس ہد ف حاصل کرنے میں ناکام،99 ارب کا شارٹ فال رہا، ایف بی آر جولائی سے نومبر کے دوران اپنا ٹیکس ہدف حاصل نہ کر سکا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جولائی سے نومبر تک 5 ہزار 143 ارب روپے کے مقررہ ٹارگٹ میں 412 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا جبکہ نظرثانی شدہ ٹارگٹ کے مقابلے میں 314 ارب روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی۔دستاویزات کے مطابق نومبر میں حقیقی ہدف 1 ہزار 35 ارب روپے تھاجس کے مقابلے میں 139 ارب روپے کا شارٹ فال رہا جبکہ نظرثانی شدہ 995 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں کمی 99 ارب روپے رہی۔ایف بی آر کی جولائی سے نومبر تک مجموعی آمدن 4 ہزار 730 ارب روپے رہی۔ نومبر کے دوران 896 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا۔ جولائی سے نومبر تک انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کی آمدن اپنے اہداف سے کم رہی۔اعدادوشمار کے مطابق جولائی سے نومبر میں انکم ٹیکس کی مد میں 2 ہزار 233 ارب روپے ، سیلز ٹیکس میں 1 ہزار 876 ارب روپے ، ایف ای ڈی میں 326 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 548 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔
دستاویز کے مطابق جولائی سے نومبر انکم ٹیکس کا حقیقی ٹارگٹ 2 ہزار 367 ارب روپے ، سیلز ٹیکس کا 1 ہزار 925 ارب روپے ، ایف ای ڈی کا 332 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کا 519 ارب روپے مقرر تھا۔نظرثانی شدہ ہدف کے مطابق جولائی سے نومبر انکم ٹیکس کا نیا ٹارگٹ 2 ہزار 317 ارب روپے ، سیلز ٹیکس کا 1 ہزار 883 ارب روپے ، ایف ای ڈی کا 326 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کا 519 ارب روپے مقرر ہوا۔نومبر میں انکم ٹیکس کی مد میں 403 ارب روپے ، سیلز ٹیکس میں 364 ارب روپے ، ایف ای ڈی میں 64 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 108 ارب روپے اکٹھے ہوئے ۔ نومبر کے مقررہ اہداف انکم ٹیکس 439 ارب روپے ، سیلز ٹیکس 369 ارب روپے ، ایف ای ڈی 67 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی 112 ارب روپے تھے ۔ایف بی آر نے جولائی سے نومبر 255 ارب روپے کے ریفنڈز ادا کیے جبکہ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں 205 ارب روپے ریفنڈ جاری کیے گئے تھے ۔ نومبر میں 48 ارب روپے کے ریفنڈز دیے گئے ۔دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں جولائی سے نومبر انکم ٹیکس میں 11 فیصد، سیلز ٹیکس میں 9 فیصد، ایف ای ڈی میں 18 فیصد، کسٹمز ڈیوٹی میں 10 فیصد اور ریفنڈ ادائیگیوں میں 11 فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا۔رواں مالی سال کے لیے ایف بی آر کا بجٹ اور آئی ایم ایف سے منظور شدہ ٹارگٹ 14 ہزار 131 ارب روپے تھا جسے بعد میں نظرثانی کے بعد تبدیل کیا گیا ہے ۔جولائی سے نومبر تک 255 ارب اور نومبر کے دوران 48 ارب کے ریفنڈز جاری کیے گئے ۔