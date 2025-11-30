عرفان صدیقی باوقار سیاستدان،محقق شائستہ قلم کار : فضل الرحمن
امیر جے یو آئی مرحوم کی رہائش گا ہ پر گئے ، بیٹے سے ملاقات، والد کے انتقال پر تعزیت
اسلام آباد(آن لائن)جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الر حمن نے کہا کہ عرفان صدیقی مرحوم صاحب طرز ادیب، صاحب علم، باوقار سیاستدان،محقق اور شائستہ قلم کار تھے ،مرحوم سیاست،علم اور ادب کے سنگم تھے ،اللہ کریم ان کی لغزشوں سے در گزر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ،مولانا فضل الر حمن نے ہفتہ کو عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ کا دورہ کیا اور ان کے بیٹے ڈاکٹر نعمان صدیقی سے ان کے والد کے انتقال پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ مولانا نے کہا کہ عرفان صدیقی مرحوم کی علمی،ادبی،پارلیمانی،جمہوری اور سیاسی خدمات قابل ستائش ہیں،اللہ کریم مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطاء فرمائے ،مولانا اسعد محمود بھی انکے ہمراہ تھے ۔