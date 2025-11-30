صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی خبر یں روکنے کیلئے مو ٔثرقانون سازی ناگزیر، فیصل کنڈی

  • پاکستان
جعلی خبر یں روکنے کیلئے مو ٔثرقانون سازی ناگزیر، فیصل کنڈی

بنگلہ د یش کے صحافیوں کے وفد کا دورہ گورنرہا ؤس ، خصوصی ظہرانہ دیا گیا ڈیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا جلد افتتاح کر دیا جائیگا ، کاروباری وفد سے گفتگو

 پشاور (اے پی پی) پاکستان کے دورہ پر آئے بنگلہ دیش کے صحافیوں کے وفد نے گورنر ہاؤس پشاور کا دورہ کیا اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔گورنر نے ان کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ دیا، گورنر نے کہا سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور جعلی خبروں کا پھیلا ؤ روکنے کیلئے عالمی سطح پرمو ٔثر قانون سازی نا گزیر ہے ، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات جنوبی ایشیا کی ترقی کیلئے اہم ہیں۔دریں اثنا ڈیرہ اسماعیل خان کے محمد ریحان اور معروف کاروباری شخصیت اسماعیل نور کی قیادت میں ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنوبی اضلاع میں نادرا کے 25سہولیاتی مراکز قائم کئے جارہے ہیں ، سی پیک کے قریب ڈیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کے منصوبے کا جلد باضابطہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak