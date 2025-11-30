جعلی خبر یں روکنے کیلئے مو ٔثرقانون سازی ناگزیر، فیصل کنڈی
بنگلہ د یش کے صحافیوں کے وفد کا دورہ گورنرہا ؤس ، خصوصی ظہرانہ دیا گیا ڈیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا جلد افتتاح کر دیا جائیگا ، کاروباری وفد سے گفتگو
پشاور (اے پی پی) پاکستان کے دورہ پر آئے بنگلہ دیش کے صحافیوں کے وفد نے گورنر ہاؤس پشاور کا دورہ کیا اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔گورنر نے ان کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ دیا، گورنر نے کہا سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور جعلی خبروں کا پھیلا ؤ روکنے کیلئے عالمی سطح پرمو ٔثر قانون سازی نا گزیر ہے ، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات جنوبی ایشیا کی ترقی کیلئے اہم ہیں۔دریں اثنا ڈیرہ اسماعیل خان کے محمد ریحان اور معروف کاروباری شخصیت اسماعیل نور کی قیادت میں ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنوبی اضلاع میں نادرا کے 25سہولیاتی مراکز قائم کئے جارہے ہیں ، سی پیک کے قریب ڈیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کے منصوبے کا جلد باضابطہ افتتاح کر دیا جائے گا۔