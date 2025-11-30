شہبازشریف کے لندن قیام میں توسیع ، کل وطن واپسی:ذرائع
لندن میں میڈیکل چیک اپ ہوئے ،آج وطن واپس آناتھا ،ایک روزقیام بڑھایا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ ہوا ہے اور انہوں نے برطانیہ میں اپنا قیام بڑھا لیا ۔ذرائع کے مطابق شہباز شریف ایک روز قبل نجی دورے پر برطانیہ پہنچے تھے ،لندن میں ان کے میڈیکل چیک اپس ہوئے اور انہوں نے وہاں پر قیام ایک روز مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔اس سے قبل وزیراعظم کو چار روزہ نجی دورہ مکمل کر کے اتوار کو پاکستان آنا تھا تاہم اب وہ پیر کی دوپہر لندن سے اسلام آباد کیلئے روانہ ہوں گے ۔