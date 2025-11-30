وزیر داخلہ کا ویزا ایجنٹ مافیا کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم
مستند دستاویزات والے کسی مسافر کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جائیگا ،محسن نقوی امیگریشن نظام کوشفاف بنایا جائے ،ا یئر پورٹ کا دورہ ، این سی اے میں پینٹنگز دیکھیں
اسلام آباد (دنیا نیوز)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویزا ایجنٹ مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے ، ملازمت کا جھانسہ دے کر بیرونِ ملک بھجوانے والے دھوکا باز ایجنٹوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور بغیر تصدیق شدہ دستاویزات کے سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔مستند دستاویزات والے کسی مسافر کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جائے گا ۔محسن نقوی نے متعلقہ اداروں کو سخت ہدایات جاری کیں کہ ایئرپورٹ کے امیگریشن نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور مسافر دوست بنایا جائے۔
وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اچانک دورہ کیا جو 2 گھنٹے تک جاری رہا، انہوں نے امیگریشن پراسیس، عملے کی موجودگی اور مسافروں کو درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا، اس دوران انہوں نے بیرونِ ملک سفر کرنے والے مسافروں سے ملاقات کرکے ان کے تجربات اور شکایات بھی سنیں۔محسن نقوی نے 7 نومبر کو ایک مسافر کی جانب سے امیگریشن پر کم عملہ تعینات ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری انکوائری کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے پوری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے ، وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ آئندہ مسافروں کو اس نوعیت کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں محسن نقوی نے نیشنل کالج آف آرٹس میں پینٹنگز اور فن پاروں کی نمائش دیکھی۔وزیرداخلہ نے این سی اے کے دورے کے دوران نایاب کتاب گھر کا بھی وزٹ کیا ۔