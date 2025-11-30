IMF پروگرام سے کاروبار پر دباؤ ، ٹیکس بوجھ کم کرینگے : وزیر تجارت
جام کمال سے ڈینش سفیر کی ملاقات ، تجارت، توانائی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد(آن لائن) پاکستان اور ڈنمارک نے تجارت، رینیو ایبل توانائی، آئی ٹی اور مارکیٹ ایکسپینشن میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے ۔وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ڈنمارک کے سفیر نے ملاقات کی ۔وزیر تجارت کا کہنا تھاکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت عارضی ٹیکس میں اضافہ کاروبار پر دباؤ کا باعث بناتاہم حکومت ٹیکس بوجھ میں کمی لا کر کاروباری ماحول بہتر بنائے گی ۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صنعتوں کی گرڈ پر واپسی پائیدار توانائی نظام کیلئے ناگزیر ہے ۔ وزیر تجارت نے سفیر ڈنمارک کو لاہور اور کراچی میں ہونے والی آئندہ تجارتی نمائشوں میں شرکت کی دعوت دی ۔