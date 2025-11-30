بھارت اور پی ٹی آئی ملکی سالمیت کیخلاف ایک پیج پر : احسن اقبال
لاہور ،نارووال (اے پی پی،خبر نگار )وفاقی وزیر منصوبہ بندی،ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت اور پی ٹی آئی ملکی سالمیت کے خلاف ایک پیج پر ہیں،پی ٹی آئی کا طرز سیاست جمہوری نہیں،انتشار پھیلانا ہے۔۔۔
نوجوان نسل کو ماحول دوست ترقی میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا ، گرین پروڈکٹیویٹی 2.0 ویژن کا مقصد پاکستانی صنعت کو نہ صرف ماحول دوست بنانا بلکہ عالمی مارکیٹ میں مسابقت کے قابل بھی کرنا ہے ،حکومت گرین منصوبوں کی تکمیل کے لیے ٹھوس اقدامات بروئے کار لا رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ کو مقامی یونیورسٹی میں2 روزہ \"انٹرنیشنل کانفرنس آن گرین پروڈکٹیویٹی 2.0\"سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ احسن اقبال نے کہا مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی نے بہت سخت مارشل لاؤں کا سامنا کیا لیکن دونوں مارشل لاؤں سے زیادہ جبر کا ہم نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں سامنا کیا ،اس سب کے باوجود اس سیاسی جنگ کو ہم نے ریاست کی حدود میں رہ کر لڑا، بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مخصوص مقاصد کے لیے عالمی سطح پر ملکی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ ان کی سیاست ملک دشمنی پر مبنی ہے ، اگر کوئی ریاستی مفادات سے کھیلے گا تو سختی سے نمٹیں گے۔
احسن اقبال نے کہا کہ خیبر پختونوا میں پی ٹی آئی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ، عوام اب پی ٹی آئی سے چھٹکاراچاہتے ہیں،پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول صرف حکومتی کوششوں سے ممکن نہیں بلکہ صنعت، اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی کی شمولیت بھی ناگزیر ہے ۔ واضح رہے اس دوروزہ کانفرنس کا انعقاد لمز انرجی انسٹی ٹیوٹ (ایل ای آئی)پاکستان کی نیشنل پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن (این پی او)اور ایشین پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن (اے پی او)جاپان کے تعاون سے کیا گیا جس میں اے پی او کے رکن ممالک سے 80 سے زائد غیر ملکی مندوبین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سرکاری ونجی شعبوں کے سینئر ماہرین ، 21 ممالک کے نمائندوں اور دیگر نے شرکت اورمتعدد نے خطاب بھی کیا ۔علاوہ ازیں یونیورسٹی آف نارووال میں (UNODC)کے تحت پروگرام کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا ہے کہ نوجوانوں سے وعدہ ہے اکیسویں صدی کی تمام جدید سہولیات مہیا کریں گے ،اپنے اردگرد ایسی آوازوں کو رد کریں جو آپ کے اندر نفرت پیدا کریں اورقوم کو ایک دوسرے سے لڑائیں ،جو مذہب اور برادریوں کا استعمال کرکے ہمیں تقسیم کریں ،ہم ایک قوم ہیں، جس طرح ہم نے معرکہ حق جیتا ہے اسی طرح ہم نے معرکہ ترقی تعلیم بھی جیتنا ہے ۔