ملائشیا کے قاری ایمن رضوان نے مقابلہ حسن قرأت جیت لیا : نوجوان قرآن کیساتھ رشتہ مضبوط بنائیں : ڈار
ایران کی دوسری ، پاکستان کے عبد الرشید کی تیسری پو زیشن،قرآن میں امن، یکجہتی اور عدل کا درس :نائب وزیراعظم نظامِ صلوٰۃ اور باجماعت نماز کیلئے دوبارہ کام شروع کردیا، علمائے کرام کی مشاورت سے نافذ کیا جائے گا:وزیرمذہبی امور
اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان میں پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرأت میں دنیا کے 37 ممالک سے قاری حضرات نے شرکت کی اور ملائشیا کے قاری نے پہلا انعام جیت لیا۔ تقریب تقسیم انعامات کا آغاز قاری سید صداقت علی کی قرأت سے ہوا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا تھا موجودہ حکومت نے نظامِ صلوٰۃ اور باجماعت نماز کے قیام کے لیے دوبارہ جامع حکمتِ عملی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے ، جو ملک بھر میں علمائے کرام کی مشاورت سے نافذ کیا جائے گا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر سردار یوسف نے پوزیشن حاصل کرنے والے قاری حضرات میں انعامات تقسیم کیے۔
سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مقابلہ قرأت امت کے اتحادکیلئے پاکستان کی کوششوں کا مظہر ہے ، پاکستان واحد ملک ہے جو کلمہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، نوجوان قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں۔ قرآن کریم امت مسلمہ کا روحانی ورثہ ہے ، قرآن ہمیں امن، یکجہتی ، رحمت اور عدل کا درس دیتا ہے ، ملک کے نظام کو چلانے کے لیے قرآن سے سبق لینا ضروری ہے ۔ مقابلہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے قاری کو 50 لاکھ روپے ، دوسری پوزیشن والے کو 30 لاکھ روپے اور تیسرے نمبر والے قاری کو 20 لاکھ انعام دیا گیا۔ملائشیا کے قاری ایمن رضوان بن محمد رملان نے مقابلہ حسن قرأت میں پہلی ، ایران کے قاری عدنان نے دوسری اور پاکستانی قاری عبد الرشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔افغانستان کے قار ی نے چو تھی ، انڈونیشیا کے قار ی نے پانچویں اور مراکش کے قاری نے چھٹی پوزیشن حاصل کی۔