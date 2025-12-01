صوبوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالنا قبول نہیں،عوام ٹیکس اور مہنگائی کی شکل میں قربانی دے رہے ہیں،سیاسی بحران کے حل کی کوشش کرینگے:18ویں ترمیم کو چھیڑنا آگ سے کھیلنا:بلاول بھٹو
صوبائی تحفظ ختم کرنے سے وفاق مضبوط ہوگا نہ صوبے ،اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے سے ترقی ہوگی ،سیاست کو اس طرف نہ لے جائیں کہ اندرونی بحران کا کوئی دشمن فائدے اٹھائے حکومت معاشی مشکلات دور کرے ،عوام پراپیگنڈہ میں نہ آئیں ، نئی تر امیم انقلابی اور بے مثال ،آئینی عدالت انصاف کرے ،پیپلز پارٹی کے 58 ویں یوم تاسیس پر ویڈیو لنک خطاب 1973ء کا متفقہ آئین ذوالفقار بھٹو کا تاریخی تحفہ ہے ،پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی :صدر آصف زرداری، یوسف گیلانی ،مراد علی شاہ و دیگر کے پیغامات
کراچی ،لاہور،اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ18ویں ترمیم کو چھیڑنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہو گا، صوبوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالنا قبول نہیں ، صوبائی تحفظ ختم کرنے سے وفاق مضبوط ہوگا نہ صوبے ،اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے سے ترقی ہوگی ،سیاست کو اس طرف نہ لے جائیں کہ ہمارے اندرونی بحران کا کوئی دشمن فائدے اٹھائے ،پیپلز پارٹی نے میثاقِ جمہوریت کے تحت آئینی عدالت قائم کردی اب سیاسی مصالحت کے ذریعے سیاسی بحران کے حل کیلئے کاوشیں کریں گے ،عوام ٹیکس اور مہنگائی کی شکل میں قربانی د ے رہے ہیں ، حکومت معاشی مشکلات دور کرے ،عوام پراپیگنڈا میں نہ آئیں ، نئی تر امیم انقلابی اور بے مثال ہیں ،آئینی عدالت انصاف کرے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو عید گاہ گراؤنڈ کورنگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 58 ویں یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ جلسہ عام سے بلاول ہاؤس سے ویڈیو لنک خطاب میں کیا، جلسہ گاہ کے سٹیج پر بڑی سکرین نصب تھی جس پر بلاول کا خطاب دکھایا گیا۔جلسہ سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو ،جنرل سیکرٹر ی وقار مہدی،سینئر رہنما قائم علی شاہ ،کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا ۔دریں اثناء یوم تاسیس کے موقع پر پیپلزپارٹی کی جانب سے ملک بھرکے 100 سے زائد اضلاع میں اجتماعات کاانعقاد کیا گیا ،چیئرمین پیپلزپارٹی کا ویڈیو لنک خطاب ان اجتماعات میں بھی دکھایا گیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا ڈیجیٹل جلسہ کرکے تاریخ رقم کر دی ، گلگت بلتستان ،پختونخوا، پنجاب ، بلوچستان اور سندھ کے جیالوں سے بیک وقت مخاطب ہوں ،پیپلز پارٹی کی تاریخ پاکستان کے ماضی اور مستقبل سے جڑی ہے ،ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے پسماندہ علاقوں اور طبقوں کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کی بنیاد رکھی،ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد بے نظیر بھٹو نے اس جدوجہد کو جاری رکھا،بے نظیر دو آمروں سے ٹکرائیں اور شہادت نوش کی ۔انہوں نے کہا کہ صدر زرداری نے یہ پرچم تھاما اور 18 ویں آئینی ترمیم سے بھٹو کا آئین بحال کیا ،بلوچستان کے عوام کو حق دیا ،کے پی کو پختونخوا کا نام دیا،حقوق کو نچلی سطح پر منتقل کیا ۔انہوں نے کہا کہ پہلا یوم تاسیس ہے جو بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد منارہے ہیں،بھارت کے 7 جہاز گراکر بہادر افواج نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا،بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نیا مقام بنایا،شکست خوردہ دشمن آج بھی سازشیں کررہا ہے اورپاکستان کو سازشی طریقوں سے غیر مستحکم کررہا ہے ۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک جانب بھارت پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے ،افغانستان ، پاکستان میں دوریاں اور دہشت گردی پاکستان کیلئے خطرہ ہیں،سیاسی اختلافات حق ہے لیکن ملکی سلامتی کی بات ہو تو دہشت گردی اور دشمن کا متحد ہوکر مقابلہ کرنا ہوگا ،سیاست کو اس طرف لے جائیں کہ ہمارے اندرونی بحران کا کوئی فائد ہ نہ اٹھا سکے ، سیاسی بحران کو حل کرکے موجودہ مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں،پیپلز پارٹی نے حکومت سے مل کر آئینی ترمیم منظور کرائی ۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی آئینی ترامیم لاتی ہے ،ہم نے انقلابی اور بے مثال ترامیم کرائیں،1973 ئمیں اسلامی جمہوری اور متفقہ آئین متعارف کرایا ،اس آئین کی بحالی کی جدوجہد بے نظیر بھٹونے کی اور صدر زرداری نے 18 ویں ترمیم کرائی ،آمرانہ دور میں ترامیم کو ختم کرایا، صوبوں کو معاشی انتظامی خودمختاری دلوائی ،73 کے بعد 18 ویں ترمیم سب سے متفقہ ترمیم ہے ،میثاق جمہوریت اور 18 ویں ترمیم میں رہ جانے والے وعدوں کی تکمیل کیلئے نئی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا۔بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے آئینی عدالت کے وعدے کی تکمیل کی،آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی کو منوایا ،یہ بہت بڑی اور تاریخی کامیابی ہے ،بھٹو کے عدالتی قتل نے وفاق کو ہلا دیا یہ عدلیہ پر بہت برا داغ ہے ۔
انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت آئینی اور سیاسی مسائل دیکھے گی اور سپریم کورٹ عوام کے فوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی ، امید کرتا ہوں ججز اس طریقے سے کام کریں گے کہ ماضی میں عدالتوں پرسے اٹھنے والا اعتماد بحال رہے ،آئینی عدالت انصاف کرے اورآئین کو ترجیح دے ،ایسی نہ ہو جو غریب کا گھر تباہ کرے ،ڈیم بنائے یا سموسے کی قیمت طے کرے ، حکومتوں کو گھر بھیجے یا وزیر اعظم کو نااہل قرار دے ۔انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی کوشش ہے آئینی عدالت کو متنازع بنائے ، امید ہے آئینی عدالت ان کو اپنی کارکردگی سے جواب دے گی ،پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے ،خواہش ہے کہ متفقہ آئینی ترمیم لے کر آئیں جس کی پارلیمان توثیق کرے ،اس فیصلے پر نظر ثانی بھی پارلیمان کا اختیار ہے ۔کوئی اور ادارہ مداخلت نہیں کرسکتا ،جب اداروں نے پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کی وفاق، ملک اور عوام کو نقصان پہنچایا،پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کا دفاع کریں گے ،ہمارے فیصلے درست ہیں یا نہیں ،عوام پراپیگنڈا پر دھیان نہ دیں یہ ترمیم آپ کے حق میں ہے ،امید ہے آئینی عدالت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صوبوں کو این ایف سی میں معاشی حقوق کے بارے میں تجویز بار بار آئی، دوبارہ بھی آئیگی ،آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا رہوں گا ،پیپلز پارٹی ملک کو مضبوط بنانے والے ہر فیصلے کے ساتھ ہے ،جس فیصلے سے وفاق کمزور ہو یا صوبوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالا جائے ہرگز قبول نہیں کریں گے ۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں خلاء کو ختم کرکے ہم نے وفاق کو مضبوط کیا ،آئینی ترمیم کے ایک قدم سے علیحدگی پسندی کی سیاست کو دفن کردیا ،اس ترمیم کے ساتھ کھیلنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لڑایا جارہا ہے ،پاکستان میں موجود احساس محرومی اور فالٹ لائنز کو دور کرنا چاہتے ہیں ،تمام صوبے ، گلگت بلتستان مل کر مودی کا مقابلہ کرنے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ آئین میں موجود صوبائی تحفظ ختم کرنے سے وفاق نہ صوبے مضبوط ہوں گے ۔چیئرمین پیپلزپارٹی نے کہا کہ عوام ٹیکس اور مہنگائی کی شکل میں قربانی دے رہے ہیں ،پاکستان کو مزید مضبوط بنایا جاسکتا ہے ، ڈی سینٹرلائزیشن کے ذریعے اختیارات منتقل کرنے میں پاکستان کی ترقی ہے ،خدمات پر سیلز ٹیکس کا اختیار صوبوں کو ملا تو تمام صوبوں نے ایف بی آر کو پیچھے چھوڑ دیا۔چیئرمین پیپلزپارٹی نے کہا کہ حکومت ایسے فارمولے بنائے جن سے معاشی مشکلات دور اور صوبے مزید بااختیار بنیں ،یہ تاثر نہ جائے کہ کسی کے حق پر ڈاکا ڈالا جارہا ہے ،اختیار دیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دیں ہم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے میثاقِ جمہوریت کے تحت آئینی عدالت قائم کردی اب سیاسی مصالحت کے ذریعے سیاسی بحران کے حل کے لیے کاوشیں کریں گے ،آپس میں لڑتے رہے تو کہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے فائدہ نہ اٹھا لیں ،پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ پارلیمان کے اندر اور باہرسیاسی سٹیک ہولڈرز سے مل کر سیاسی ماحول میں بہتری لائے اور مثبت نتائج نکلیں۔بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افسوس ایک بار پھر ملک کو دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے ، پاکستان کی ریاست طاقت سے اپنی رٹ قائم کررہی ہے ،بین الاقوامی سطح پر سازشیں جاری ہیں کہ اس صورتحال کو خراب کیا جائے ۔
دنیا بھر میں کسی دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ عوام کے دل جیت کر کیا جاتا ہے ،ہارڈ پاور کے ساتھ سافٹ پاور کا استعمال ضروری ہے ، دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے تو سٹیک ہولڈرز کو سافٹ پاور بارے سوچنا ہوگا ۔ ادھر صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے یومِ تاسیس پر پیغام میں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے ،1973ء کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے ، ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی ، چارٹر آف ڈیموکریسی اور اٹھارہویں ترمیم، پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہیں، نیشنل ایکشن پلان میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اہم ہے ۔ صدرِ مملکت نے کہا کہ کارکنان جمہوری اتحاد کو برقرار رکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی ، قائدِ عوام سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک پیپلز پارٹی نے تاریخی جدوجہد اور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری استقامت کی علامت رہی ہے ،صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے نازک دور میں مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے آئین کی بحالی، پارلیمان کے استحکام اور جمہوری عمل کو تقویت دی، بلاول نے پارٹی میں نئی توانائی، جدید وژن اور نوجوانوں کی شمولیت کو فروغ دیا ہے ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن نے جاری پیغام میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کیلئے قربانیاں دیں،بلاول نوجوانوں کی امید اور روشن مستقبل کی علامت ہیں ۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیغام میں کہا کہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پیپلز پارٹی کی بنیادی پہچان ہے ، سندھ حکومت عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر مسلسل گامزن ہے ۔