عمران خان سے کل ملاقات نہ کرائی تو عدالت،جیل کے باہر احتجاج:وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا:پی ٹی آئی کا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ:وفاقی وزرا
آئندہ کا لائحہ عمل بھی بنائینگے ، تصادم نہیں چاہتے ،عمران خان سے متعلق تشویش ناک خبریں آ رہیں ،این ایف سی میٹنگ میں شرکت کریں گے : سہیل آفریدی بھارتی چینلز پر ملک کو بدنام کیا ، پختونخوا حکومت دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ،عطا تارڑ،ملکی سلامتی کیخلاف سازش کرنیوالوں سے بھارت جیسا سلوک ہو گا، احسن اقبال
پشاور( دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کل منگل کو ملاقات نہ کرائی تو آئندہ کا لائحہ عمل بنائینگے ،بند کمروں کے فیصلوں سے خیبرپختونخوا کے عوام کو نقصان پہنچا۔پشاور میں بابر سلیم سواتی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ یہاں کارکردگی کے باعث ہمیں تین مرتبہ حکومت ملی، قبائلی اضلاع کا شیئر اور صوبے کے دستیاب وسائل پر کارکردگی دکھائی تب ہی حکومت میں آئے ، قبائلی اضلاع کو 2018 میں کے پی کے میں ضم کیا گیا لیکن فنڈز نہیں دیے گئے ، این ایف سی ایوارڈ کا 2018 سے 2025تک خیبرپختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے ، منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو اُس کے بعد لائحہ عمل بنایا جائے گا،4 نومبر سے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے ۔سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ امن و امان کے لئے جو حل ہم بتارہے ہیں اِس سے اَمن بحال ہو گا، بند کمروں کے فیصلوں سے خیبرپختونخوا کے عوام کو نقصان پہنچا، اُن کا کہنا تھا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں شرکت کریں گے ، وہاں پر ضم اضلاع اور صوبے کے حقوق کیلئے لڑیں گے ۔
سب کو مل کر صوبے کیلئے لڑنا ہوگا، سیاسی جدوجہد الگ، این ایف سی ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کیلئے مشترکہ لڑنا ہوگا۔ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا سے بانی سے متعلق تشویش ناک خبریں آ رہی ہیں۔ہم اڈیالہ گئے ، وہاں دو منٹ کے لیے نہیں ملنے دیا گیا، ہائی کورٹ بھی گئے پھر بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے ، پھر اڈیالہ جیل بھی جائیں گے ۔وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں جائیں گے ۔ صوبے کے وزیرِ اعلیٰ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ، اس صوبے کے وزیرِ اعلیٰ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ۔سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کا کہنا تھا کہ دیرپا امن کے لئے خیبرپختونخوا حکومت کی بات ماننی پڑے گی، اس ملک میں مختلف ادارے ہیں فوج کو انڈیا نہیں بلکہ پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کابینہ اجلاس ہر جمعہ کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔اعلامیہ کے مطابق اہم فیصلوں پر عمل درآمد، محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے اجلاس ہر جمعہ کو طلب کیا جائے گا۔
لاہور، نارووال (اے پی پی، خبر نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزر انے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے ۔ اتوار کو یہاں دہشتگردی کے خلاف خیبرپختونخوا حکومت کی کوتاہیوں اور پی ٹی آئی کے ملک مخالف طرز عمل پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی کمزوریاں اور کوتاہیاں دراندازی کے واقعات بڑھنے کی بڑی وجہ ہیں ۔ گزشتہ چند روز سے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور افواہوں کو ہوا دینے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے جن کے پیچھے پی ٹی آئی کا ملک مخالف رویہ اور اس کی مبینہ سازشیں کار فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آچکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز اپنی جانیں نچھاور کر کے جو کامیابیاں حاصل کرتی ہیں، دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جن کے خلاف مقدمات تیار ہوتے ہیں، انہیں آگے بڑھانے اور انجام تک پہنچانے کی قانونی صلاحیت صوبائی حکومت کے پاس موجود ہی نہیں ہے ۔ خیبر پختونخوا کی حکومت پہاڑ کاٹنے ، دہشت گردی، ڈرگ مافیا، ٹمبر مافیا اور ٹوبیکو مافیا کو پروموٹ کر رہی ہے ۔
وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب افغانستان سے دراندازی ہوئی تو پاک فوج نے اس کو بھرپور طریقے سے پسپا کیا، یہ پوسٹیں اور ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے ، پی ٹی آئی کی حکومت کو اس بات کا دکھ ہے ، یہ آج بھی افغانستان کی حمایت میں ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلام آباد دھماکے کے فوری بعد محمود خان اچکزئی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کی جو صرف کابل، کابل اور کابل پر تھی، اس محبت کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ملک کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ، اسی پر بات کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو معرکہ حق کے بعد خارجہ پالیسی کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، عطا اﷲ تارڑ نے کہا کہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو انڈین چینلز پر جا کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ انڈین چینل ان کو اپنا پلیٹ فارم اس لئے مہیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس فیملی اور پارٹی کی ذہنیت پاکستان کے خلاف ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما افغانستان اور انڈین میڈیا کے ذریعے افواہ پھیلاتی ہیں کہ ان کے لیڈر کی جان خطرے میں ہے ۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے معاملات کو کمزور کیا جائے اسی لئے ان کے ایکس اکائونٹس ملک مخالف سرگرمیوں کیلئے استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکس میں ایسا فیچر آ گیا ہے کہ جو اکائونٹ جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہو، اس کا پتہ لگ جاتا ہے ۔
نام نہاد بلوچ اکائونٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سارے اکائونٹس انڈیا اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے اکائونٹس فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ سارے انڈیا اور افغانستان سے چل رہے ہیں۔نارووال میں سپیشل افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی کے خلاف سازش کرنے والوں سے وہی سلوک کریں گے جو بھارت کے ساتھ کیا، مذہب کے نام پر انتشار اور قوم کو تقسیم کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ معذور افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں جنہیں کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہاکہ جب بھی ملک میں ترقی کا دور شروع ہوتا ہے ، شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں، 4 سال اس ملک کے اوپر حکومت کے نام پر ایک عذاب گزرا ہے ۔ ان 4 سالوں میں سوائے گالی گلوچ اور ذہنوں میں نفرت بھرنے کے کوئی کام نہیں ہوا، انہوں نے لنگر خانوں پر بھی قوم سے فراڈ کیا، ان کے لنگر خانے بھی ایک این جی او کے پیسوں سے چلتے تھے ۔ ان کے 4 سالہ دورِ حکومت کی نااہلیوں کی سزا پوری قوم نے بھگتی ہے ، جس ملک میں انتشار ہو گا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، ملک کو اڑان کی راہ پر ڈال دیا ہے ، پھر وہی قوتیں سرگرم ہیں جو یہ اڑان نہیں چاہتیں، کچھ لوگ پاکستان کے دشمنوں کی آواز سے آواز ملا کر ریاست کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ریاست اور ہماری بہادر مسلح افواج ان کے سوشل میڈیا کا نشانہ ہیں۔ ٹی ٹی پی، بھارت اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا نشانہ ریاست اور ہماری مسلح افواج ہیں پاکستان کے دشمنو ! سن لو، مسلم لیگ کے ہوتے ہوئے پاکستان پر کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا، ہماری مسلح افواج معرکہ حق جیت کر بتا چکیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ کھیلے اور انتشار پیدا کرے ۔