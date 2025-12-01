پاکستان مصر بزنس فورم کے قیام کا اعلان،انسداد دہشتگردی،دفاع میں تعاون پر اتفاق
مصر نے پاکستانی طلبا کے سکالر شپ ڈبل کردئیے ،پاکستان250 بزنس ہاؤسز کی فہرست شیئر کرے گا :اسحاق ڈار ،ڈاکٹربدر کی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس مصری وزیرخارجہ کی صدر آصف علی زرداری ،فیلڈ مارشل عاصم منیر اورکاروباری افراد سے بھی ملاقاتیں، چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات
اسلام آباد(وقائع نگار)پاکستان نے مصر کیساتھ بزنس فورم کے قیام کا اعلان کردیا جبکہ دونوں ملکوں نے سیاسی، دفاعی اور معاشی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لئے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔مصر ی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے دوران سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں ، فریقین نے علاقائی امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کیلئے مل کر کام جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ۔نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے مصری وزیرخارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد العاطی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطا ب کرتے ہوئے کہاکہ دونوں ممالک میں سیاسی ڈائیلاگ اور معاشی شراکت داری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے ، دفاع سمیت باقی تمام شعبوں میں بھی تعاون کیا جائے گا ۔پاکستان مصر کے ساتھ 250 بزنس ہاؤسز کی فہرست شیئر کرے گا، ان بزنس ہاؤسز میں معیشت کے تمام شعبے شامل ہوں گے ۔ پاکستان اور مصر کا بزنس فورم بنایا جائے گا، فورم کا پہلا اجلاس مصر میں ہوگا۔
اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مصری وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران غزہ سمیت عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جموں و کشمیر اور افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔وزیر خارجہ نے کہا کہ مصر نے پاکستانی طلبا کے سکالر شپ ڈبل کرنے کا اعلان کیا ہے ، الازہر یونیورسٹی میں سکالر شپس د ئیے جائیں گے ۔مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور پشاور میں دہشتگرد حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر پاکستانی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتا ہوں۔ مصر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ، دہشت گردی و شدت پسندی سے نمٹنے کے لئے پاکستان سے تعاون کریں گے ۔ پاکستان اور مصر کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات ہیں، پاکستان اور مصر کی دوستی باہمی مفاد اور احترام پر مبنی ہے ، سیاسی ڈائیلاگ، معاشی شراکت داری، دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے ، دوطرفہ تجارتی حجم بڑھانے اور مشترکہ سرمایہ کاری کیلئے پرعزم ہیں، زراعت، ادویہ سازی، لائیوسٹاک کے شعبوں میں پاکستان سے تعاون بڑھائیں گے ۔
قبل ازیں مصر کے وزیرخارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمدعبدالعاطی کے وزارت خارجہ پہنچنے پر اسحاق ڈار نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا، ،وزرائے خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوئی ۔ مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے کے دوران سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں، وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملے اوردوطرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور غزہ کی انسانی صورت حال کے معاملات پر خیالات کا تبادلہ کیا ۔ انہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ تبادلہ خیال کا محور دفاعی اور سلامتی تعاون، فوجی تبادلے ، تربیتی اشتراک، اور علاقائی امن و استحکام تھا۔ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے اسلام آباد میں پاکستان کے کاروباری افراد سے بھی ملاقاتیں کیں ، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری کی شراکت داریوں کو وسعت دینے کے امکانات کو اجاگر کیا گیا۔دوسری طرف نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے بھی ملاقات کی ، اسحاق ڈار نے تاجکستان میں تین چینی شہریوں کی اوررہائشی کمپلیکس میں آتشزدگی سے ہلاکتوں پر دلی افسوس کا اظہار کیا،دونوں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیشرفت پربھی تبادلہ خیال کیا۔