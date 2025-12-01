پنجاب:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سوا لاکھ چالان،25ہزار سے زائد گاڑیاں بند
72گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 13کروڑ 48لاکھ روپے کے جرمانے ، 4ہزار 585افراد حوالات منتقل راولپنڈی میں ڈی ایس پی کی جیپ سمیت 22سرکاری گاڑیوں کے چالان، قانون کا نفاذ یقینی بنایا جا رہا :حکام
لاہور،راولپنڈی (کرائم رپورٹر،خبرنگار،اے پی پی )پنجاب بھر میں نئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر کی ہدایت پر وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ ترجمان پنجاب ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ 26 ہزار شہریوں کے چالان اور مجموعی طور پر 13 کروڑ 48 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 25 ہزار 424 موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی گئیں، جبکہ سنگین ٹریفک خلاف ورزیوں پر 4 ہزار 585 افراد کو حوالات منتقل کیا گیا۔ ادھر راولپنڈی میں ڈی ایس پی ٹریفک کینٹ کی سرکاری جیپ کا 500 روپے کا چالان کیا گیا اور کالے پیپر اتاردیئے گئے ، گاڑی کا چالان بیک سکرین کالی ہونے پر کیا گیا، ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرکے وضاحت طلب کر لی گئی اور سرکاری ڈرائیور کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، مختلف خلاف ورزیوں پر ایک دن میں 22سرکاری گاڑیوں کے چالان کئے گئے ۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر نے کہا کہ ترمیم شدہ ٹریفک قوانین کے بعد صوبہ بھر میں یکساں قانون کا نفاذ یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے کہاکہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد اب بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جائیں گی،ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر عام یا خاص کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی ۔ گزشتہ72 گھنٹوں کے دوران 55 سے زائد سرکاری محکموں کی تقریباً 600 گاڑیوں کو ای چالان نادہندہ ہونے پر روکا اور چالان جمع کروا کر بھیجا گیا۔ تین روز میں ٹریفک کی مختلف خلاف ورزیوں پر تقریباً 1800 مقدمات کا اندراج اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں ۔