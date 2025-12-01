ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کرینگے :فضل الرحمن
آئین کو کھلونا بنا دیا ، عوام کے بجائے بڑے لوگوں کی خواہش پر ترامیم ہو رہیں:خطاب حکمران علما سے پنگا بند کریں، زنانہ پاؤں گرم زمین برداشت نہ کر سکیں گے :ترجمان
مردان،لاہور (این این آئی، سیاسی نمائندہ ) جمعیت علما اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے ، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے ، ملک کوامن، بھائی چارے اور آزادی کی علامت ہونا چاہیے تھا، عوام کو حقوق دینا حکومتوں کی ذمہ داری ہے ، آئین کو کھلونا بنا دیا گیا ہے ، عوام کی خواہشات کے بجائے بڑے لوگوں کی خواہش پر آئینی ترامیم ہو رہی ہیں،افغان پالیسی پر پاکستان کی سفارت کاری ناکام رہی، جنگ کی باتوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے ، پاکستان اور افغانستان کو اپنے رویوں پر نظرثانی کرنی چاہیے ، ٹرمپ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے اور شہباز شریف ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی بات کر رہے ہیں،عمران کی ذات سے نہیں اس کی پالیسیوں سے اختلاف تھا۔ جامعہ اسلامیہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ پاکستان ان امیدوں پر حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا ، اب جعلی اکثریت سے ترمیم کی گئی تو قانون پاس ہوا کہ پاکستان کا ہر شہری اپنی جنس تبدیل کرسکتا ہے ۔ 18 سال سے کم عمر کو بالغ تصور نہیں کیا جائیگا، یہ دین اسلام کے ساتھ کھلا مذاق ہے ، جے یو آئی اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی ۔ دوسری طر ف جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے زیر اہتمام تحفظ مساجد و مدارس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا کہ اقتدار میں آکر کہتے ہو کہ ہماری کرسی بہت مضبوط ہے ۔ لیکن یاد رکھو کرسی صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے ۔ 27ویں ترمیم سے متفقہ آئین کو متنازعہ بنایا گیا ہے ۔ چھوٹے صوبوں اور جماعتوں کو اعتماد لئے بغیر 27ویں ترمیم کی منظوری ملک توڑنے کے مترادف ہے ۔ پنجاب کے حکمران علما کرام سے پنگا بند کردیں۔ زنانہ پاؤں گرم زمین برداشت نہیں کر سکیں گے ۔