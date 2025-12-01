پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غورکر رہے ہیں :وزیر مملکت
گورنر کیلئے ہوتی، شیر پاؤ ، پرویز خٹک، 3 سابق فوجی افسروں کے نام زیر غور اگرنافذ کر نا ہے تو آج ہی کردیں، انہیں لگ پتا جائے گا :مشیر اطلاعات پختونخوا
اسلام آباد،لاہور(این این آئی،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہاہے کہ خیبرپختونخوا میں گورنر راج سے متعلق معاملہ زیر غور ہے ۔ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اور سرحد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنر راج لگانے پر غور کیا جارہا ہے ،خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے ، خیبر پختونخوا میں ایسا انتظامی ڈھانچہ ہو جو کچھ فائدہ تو دے ،کب تک کے صوبے کے شہریوں کو بے یار ومددگار چھوڑیں گے ۔بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے ، صوبے کے حالات اس کا تقاضا کررہے ہیں، ماضی میں پنجاب میں بھی گورنر راج لگانے کا تجربہ کیا جاچکا ہے ۔وزیر مملکت برائے قانون نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر گورنر راج دو ماہ کیلئے ہو گا جس میں بعد میں پھر توسیع ہو سکتی ہے ، صوبے میں دہشتگردی، سیفٹی، سکیورٹی اور گورننس کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے کہ حالات گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں۔سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیر پاؤ اور پرویز خٹک کے نام زیر غور ہیں۔
گورنر کے عہدے کیلئے سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل (ر) خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل (ر) غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل (ر) طارق خان کے ناموں پر بھی غور کیا جارہا ہے ۔ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبرپختونخوا کے موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی بھی بدستور پہلی چوائس کے طور پر موجود ہیں۔گورنر راج کے لیے فیصل کریم کنڈی کو رکھنے یا ان کی جگہ نیا گورنر لانے کی تجویز زیر غور ہے ، متوقع نئے گورنر کے لیے تین سابق فوجی افسروں اور تین سیاسی شخصیات کے نام سامنے آگئے ۔فیصل کریم کنڈی نے اپنی بطور گورنر خیبرپختونخوا تبدیلی کی خبروں کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ۔پشاور سے جاری بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں گورنر کی تبدیلی سے متعلق مجھے علم نہیں، پارٹی جو فیصلہ کرے گی قبول ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا ہی گورنر خیبر پختونخوا لگائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان نے کہا ہے کہ یہ ان کی صوابدید ہے ، اگر گورنر نافذ کرنا ہے تو آج ہی کر دیں ، اگر ایسے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور انہیں لگ پتا جائے گا ۔