’’پاکستان فرسٹ ‘‘کاایجنڈا پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کریگا :وزیر خزانہ

  • پاکستان
’’پاکستان فرسٹ ‘‘کاایجنڈا پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کریگا :وزیر خزانہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ’’پاکستان فرسٹ‘‘کے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں،حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔

پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کو لیڈ کرے گا ، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا، معاشی بہتری کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے ۔اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ اصلاحات کے عمل میں پیش رفت جاری ہے ، ترسیلاتِ زر میں اضافہ اور مجموعی طور پر برآمدات میں 5 فیصد اضافہ ہوا ہے ، مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے ۔وزیرِ خزانہ نے کہا کہ پالیسی ریٹ کم ہونے کا قرض کی ادائیگی پر مثبت اثر مرتب ہوا، آئی ٹی کے شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے ،کلائمیٹ فنانسنگ بہت اہم ہے ، پائیدار ترقی کیلئے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہیں، ۔انہوں نے کہاکہ وزیرِاعظم نے ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کی ہے ،جس کی منظوری کیلئے کابینہ کو سمری بھیجی جا چکی، جلد پانڈا بانڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔وزیرِ خزانہ نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق آئندہ ہفتے اجلاس ہو گا ،ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات پر پیشرفت بھی اہم ہے ۔

