لاہور کی ترقی کا نیادور شروع ،ہر محلہ رہائش کیلئے فخر کی علامت بنے گا:مریم نواز
30 جون تک گلیوں کو اپ گریڈ کیا جائیگا، معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، ماہانہ ورک پلان پیش ڈویلپمنٹ پلان فیز ٹوکاباقاعدہ آغاز،تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائیگی:وزیر اعلیٰ
لاہور(نیوزایجنسیاں )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کی ترقی کا نیا دور شروع ہوگیاہے ، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اورلاہور ڈویلپمنٹ پلان فیز ٹو کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، لاہور کے ہر کونے میں اب ٹوٹ پھوٹ نہیں نظر آنی چاہیے اور شہریوں کیلئے باسہولت بنایا جائے گا ، 6 ہزار سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن کے ساتھ لاہور کا ہر محلہ رہائش کے لیے فخر کی علامت بنے گا۔وزیر اعلیٰ نے لاہور ڈویلپمنٹ پلان کے فیزٹو کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ،جس سے شہر میں ترقی کا نیا دورشروع ہوگا، شہر کی 6,284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی،آئندہ سال 30 جون تک لاہور میونسپل کارپوریشن کی 5,798 اورواسا کی 486 گلیوں کو اپ گریڈ کیاجائے گا -وزیر اعلی ٰ نے اپنی زیر صدارت لاہور ڈویلپمنٹ فیز ٹو سے متعلق اجلاس میں ضروری ہدایات جاری کیں،اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی، لاہور کا ہر محلہ روشن اور بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش کیاگیا۔