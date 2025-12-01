کُرم :پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 2اہلکار شہید،4دہشتگرد ہلاک
فتنہ الخوارج اور پولیس کے درمیان فائرنگ کئی گھنٹے جاری رہی ،6دہشت گرد زخمی چیک پوسٹ نذر آتش ، مقامی ذرائع ، محسن نقوی کا پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت
کُرم (دنیا نیوز) خیبر پختونخوا کے علاقے سینٹرل کُرم میں چنارک پولیس چیک پوسٹ پر خوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ڈی پی او کُرم کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 6 زخمی ہوگئے جب کہ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 2 جوانوں نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔علاوہ ازیں مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے چنارک تھانے کی چیک پوسٹ نذر آتش کر دی، فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے جاری رہا۔ڈی پی او کُرم نے مزید بتایا کہ کوہاٹ کے نواحی علاقہ نصرت خیل میں نامعلوم شرپسندوں نے نئی تعمیر شدہ مسجد اور مسجد کے متولی کے مکان پر رات کی تاریکی میں دیسی ساختہ بم سے حملہ کردیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں مسجد کو جزوی نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔باخبر ذرائع کے مطابق کوہاٹ ہنگو روڈ پر واقع نواحی علاقہ نصرت خیل میں نامعلوم حملہ آوروں نے نئی تعمیر شدہ مسجد عبداللہ بن فہد اور اس کے منتظم اورمتولی کے مکان کے مرکزی گیٹ پر دستی بم پھینکے جو زوردار دھماکے سے پھٹ گئے ۔پولیس سٹیشن چھاؤنی نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔