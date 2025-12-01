صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی صحت کیلئے ایڈز جیسے بڑے خطروں کا خاتمہ کرینگے وزیراعظم کا عالمی دن پرپیغام

  • پاکستان
عوامی صحت کیلئے ایڈز جیسے بڑے خطروں کا خاتمہ کرینگے وزیراعظم کا عالمی دن پرپیغام

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہاہے کہ پاکستان اقوام عالم کے ساتھ بھرپور آواز میں اپنے اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم عوامی صحت کیلئے ایڈز جیسے بڑے خطروں کا خاتمہ کریں گے ۔

وزیراعظم نے ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایڈز بارے عوامی رد عمل اور رویہ کو تبدیل کرنا نہایت ضروری ہے ،حکومتی توجہ جہاں نظام صحت کو موثر اور افادیت کو بڑھانے اور عوام تک اس کی رسائی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے ، ہمیں اجتماعی طور پر ان چیلنجز کا ہمدردانہ اور سنجیدہ رویہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب میں مبینہ مقابلے ،11منشیات فروش ہلاک

خاتون کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور دھر لیاگیا

ڈولفن سکواڈ 3:اشتہاری گرفتار

نا معلوم افراد نے اغواکرلیا

ڈسکہ سے 2 چوری ہو گئیں

کامونکے :3 افراد سے منشیات برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak