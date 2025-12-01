عوامی صحت کیلئے ایڈز جیسے بڑے خطروں کا خاتمہ کرینگے وزیراعظم کا عالمی دن پرپیغام
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہاہے کہ پاکستان اقوام عالم کے ساتھ بھرپور آواز میں اپنے اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم عوامی صحت کیلئے ایڈز جیسے بڑے خطروں کا خاتمہ کریں گے ۔
وزیراعظم نے ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایڈز بارے عوامی رد عمل اور رویہ کو تبدیل کرنا نہایت ضروری ہے ،حکومتی توجہ جہاں نظام صحت کو موثر اور افادیت کو بڑھانے اور عوام تک اس کی رسائی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے ، ہمیں اجتماعی طور پر ان چیلنجز کا ہمدردانہ اور سنجیدہ رویہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔