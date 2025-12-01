صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی :غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3ملزم گرفتار کروڑوں کی کرنسی برآمد

  • پاکستان
کراچی :غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3ملزم گرفتار کروڑوں کی کرنسی برآمد

کراچی (آئی این پی )ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کراچی کے علاقہ سمن آباد میں کارروائی کرتے ہوئے غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3ملزموں مدثر،سجاد علی اورمحمد خالد کو گرفتار کرلیا۔

 ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتارملزموں سے 18ہزارسعودی ریال، 10ہزارامریکی ڈالراور5 ہزار برطانوی پائونڈز برآمد ہوئے ،ملزموں سے 63 لاکھ 45 ہزارروپے اور غیرقانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق شواہد بھی برآمد ہوئے ۔ملزموں کیخلاف مقدمہ اندراج کے بعد مزید کارروائی جاری ہے ۔

