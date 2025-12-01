کوئٹہ:غیر ملکیوں کو شناختی کارڈز اجرا کا الزام ،3نادرا افسر و اہلکار گرفتار
کوئٹہ ( آئی این پی )ایف آئی اے کوئٹہ نے غیر ملکیوں کو شناختی کارڈز کے اجرا کے الزام میں نادرا کے 3 آفیسرز، اہلکاروں کو گرفتار کرلیا ہے۔
جن میں آر ایچ او کوئٹہ کے سید انور شاہ،جونیئر ایگزیکٹو سید اختر شاہ اور چمن زون کے خواجہ وقاص شامل ہیں ۔ملزموں کوایف آئی اے کوئٹہ میں درج مقدمہ ریاض ایمبیسی پاسپورٹ کیسز میں حراست میں لیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ملزموں نے بھاری رقوم کے عوض غیر ملکیوں کو شناختی کارڈز جاری کئے تھے ، جس پر غیر ملکی شناختی کارڈز ہولڈر پاسپورٹ حاصل کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے ،سعودی حکام نے تحقیقات کیلئے پاکستانی حکام کو مراسلہ جاری کیا تھا ۔ایف آئی اے حکام نے نادرا آفیسرز و اہلکاروں کو بیان قلمبند کرانے کیلئے طلب کیااور حراست میں لیکر مزید تحقیقا ت شروع کر دی ۔