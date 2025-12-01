پاک بحریہ کی سری لنکا میں امدادی سرگرمیاں جا ری
پی این ایس سیف پر تعینات ہیلی کاپٹرنے سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ) سری لنکا میں سائیکلون ’’ دتواہ‘‘سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس سیف کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاز پر تعینات Z9EC ہیلی کاپٹر نے کولمبو اور اطراف کے شدید سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے افراد کو ضروری خوراک اور ایمرجنسی امدادی سامان پہنچایا ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی سامان میں خشک راشن ، پکا ہوا کھانا، ادویات اور دیگر ضروری اشیا شامل ہیں ، پاک بحریہ مزید معاونت کے لیے بھی امداد کی فراہمی جاری رکھے گی۔