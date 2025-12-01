صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاغی:ملک کا سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ خالی، گھر مسمار

  • پاکستان
چاغی:ملک کا سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ خالی، گھر مسمار

چاغی (آئی این پی )بلوچستان کے ضلع چاغی میں ملک کا سب سے بڑا افغان مہاجرین کیمپ خالی کر دیا گیا، گھروں کی مسماری جاری ہے ۔

رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور دالبندین رائفلز کی کارروائیوں میں چاغی بلوچستان میں گردی جنگل مہاجر کیمپ مکمل طور پر خالی کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ چاغی اور دالبندین رائفل نے گردی جنگل کیمپ میں تمام 70ہزار مہاجرین کو رجسٹریشن کے بعد افغانستان روانہ کر دیاتھا، مہاجرین کے انخلا کے بعد انتظامیہ نے کیمپ میں خالی گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

وزن میں کمی کی وجہ بیماری نہیں کردار ہے : فیصل قریشی

ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

بشری انصاری کا بدلا انداز عمر کے طعنے پھر ملنے لگے

ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak