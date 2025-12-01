چاغی:ملک کا سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ خالی، گھر مسمار
چاغی (آئی این پی )بلوچستان کے ضلع چاغی میں ملک کا سب سے بڑا افغان مہاجرین کیمپ خالی کر دیا گیا، گھروں کی مسماری جاری ہے ۔
رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور دالبندین رائفلز کی کارروائیوں میں چاغی بلوچستان میں گردی جنگل مہاجر کیمپ مکمل طور پر خالی کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ چاغی اور دالبندین رائفل نے گردی جنگل کیمپ میں تمام 70ہزار مہاجرین کو رجسٹریشن کے بعد افغانستان روانہ کر دیاتھا، مہاجرین کے انخلا کے بعد انتظامیہ نے کیمپ میں خالی گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے ۔