این اے 18:مخصوص عناصر ضمنی انتخابات کو متنازعہ بنا رہے ہیں: الیکشن کمیشن
اسلام آباد ( دنیا نیوز ، اے پی پی)الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بعض مخصوص عناصر حسب معمول حالیہ ضمنی انتخابات خصوصاً ہری پور این اے 18 کو متنازعہ بنانے کے لئے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جن میں این اے 18 ہری پور میں ڈی آر او اور آر او کی تعیناتی سازش قرار دینا بھی شامل ہے ۔
پریس ریلیز کے مطابق یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ جنرل الیکشن میں عملہ کی کمی کے باعث الیکشن کمیشن کے لئے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے ۔ اس ضمنی انتخاب میں بھی اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن کے افسروں کو ڈی آر او اور آر او مقرر کیا گیا۔ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو خیبر پختونخوا میں تعینات وفاقی اداروں کے ملازمین کو پریزائیڈنگ آفیسر لگا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔اگر کسی فریق کو نتائج پر اعتراض ہے تو اس کا فورم الیکشن ٹربیونل ہے جو پہلے سے قائم ہے جہاں الیکشن پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے نہ کہ میڈیا پر الزامات لگانا۔