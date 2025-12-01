صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 18:مخصوص عناصر ضمنی انتخابات کو متنازعہ بنا رہے ہیں: الیکشن کمیشن

  • پاکستان
این اے 18:مخصوص عناصر ضمنی انتخابات کو متنازعہ بنا رہے ہیں: الیکشن کمیشن

اسلام آباد ( دنیا نیوز ، اے پی پی)الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بعض مخصوص عناصر حسب معمول حالیہ ضمنی انتخابات خصوصاً ہری پور این اے 18 کو متنازعہ بنانے کے لئے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جن میں این اے 18 ہری پور میں ڈی آر او اور آر او کی تعیناتی سازش قرار دینا بھی شامل ہے ۔

پریس ریلیز کے مطابق یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ جنرل الیکشن میں عملہ کی کمی کے باعث الیکشن کمیشن کے لئے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے ۔ اس ضمنی انتخاب میں بھی اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن کے افسروں کو ڈی آر او اور آر او مقرر کیا گیا۔ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو خیبر پختونخوا میں تعینات وفاقی اداروں کے ملازمین کو پریزائیڈنگ آفیسر لگا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔اگر کسی فریق کو نتائج پر اعتراض ہے تو اس کا فورم الیکشن ٹربیونل ہے جو پہلے سے قائم ہے جہاں الیکشن پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے نہ کہ میڈیا پر الزامات لگانا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چار صدی پرانے سپین کے سکے کا نیلامی کا نیا ریکارڈ

20ممالک کے 104 سکائی ڈائیورز کا ریکارڈ ساز مظاہرہ

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

گلہری کی شرارتوں نے نوجوان کو ’’ڈزنی پرنسز‘‘ بنا دیا

پک اپ ٹرک کے پیچھے لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak