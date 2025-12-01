’’18 ویں ترمیم کے بعد گورنر راج نہیں لگ سکتا ‘‘
گورنر خیبرپختونخوا کی تبدیلی ہورہی،پیپلزپارٹی کا آزادکشمیر پر کچھ مک مکا ہوا چیف اف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن میں کوتاہی ہوئی:آج کی بات سیٹھی کیساتھ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بات کافی عرصہ سے چل رہی تھی،حالات خراب ہونے کے خدشے کے تحت ایسانہ ہوسکا،اگر گورنر راج لگتا ہے تو لوگ سڑکوں پر آجائیں گے ،پھر سیریس مسئلہ بن جائے گا، گورنر راج لانے کیلئے صوبائی اسمبلی کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے ،ایسا نہ کیا جائے تو یہ آئین اورقانون سے باہر اقدام ہوگا ،18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگ نہیں سکتا،مسئلہ تب حل ہوگا جب تحریک انصاف کے ساتھ کچھ معاملات طے ہوں گے ،اب وہ معاملات حل ہونے کو نہیں ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام ’’آج کی بات سیٹھی کے ساتھ ‘‘میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہاکہ گورنرخیبر پختونخوا کی تبدیلی کی خبروں میں صداقت ہے کیونکہ ’’یہ‘‘سمجھتے ہیں کہ انہیں مختلف ایشوز پر پیپلزپارٹی کا پورا تعاون نہیں مل رہا، پانی، این ایف سی ایوارڈ، 18ویں ترمیم، بلاول کی وزارتِ عظمیٰ،یہ چیزیں چل رہی ہیں، میرا خیال ہے ان کی پیپلزپارٹی کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے ،یہاں ن لیگ کا کوئی ایشو نہیں ہے ، کشمیر میں کوئی "مک مکا" ہوا ہے ۔
بھائی لوگوں نے اصف زرداری سے کہا ہے تم خیبر پختونخوا سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنا گورنر لگانے دو تو پیپلزپارٹی نے یہ ڈیل کر لی کہ ازاد کشمیر دے دیں اور کے پی لے لیں، آزاد کشمیر مل گیا ہے اور اب کے پی کیلئے نام انا شروع ہوگئے ہیں کہ کون ائے گا، گورنر لگنے کاپرویز خٹک کا زیادہ چانس ہے ۔نجم سیٹھی نے کہاکہ چیف اف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن کے معاملے میں حکومت اور وزارتِ قانون کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوچکی ہیں ،ارمی ایکٹ میں ترمیم ہوگئی مگر ابھی تک ائیرفورس اورنیوی کے ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی،ان میں بھی ترامیم کرنا پڑیں گی،میرا خیال ہے یہ نااہلی ہے ۔ نوٹیفکیشن 28 نومبر کی رات تک ہوجانا چاہئے تھا، کسی کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے ، بڑی شرمندگی ہے کیونکہ غیر ضروری بحث چھڑ گئی ہے ، بھارتی میڈیا بھی اس میں کود گیا ہے ۔اس وقت سول ملٹری کا کوئی ایشو نہیں، اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ہوسکتا ہے پیپلزپارٹی اور ن لیگ کا ایشو ہو یا پیپلزپارٹی اور ملٹری کا کوئی ایشو ہو۔ان کاکہناتھاکہ عمران خان کی بہن کے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے کو برادیکھا جارہاہے ،یہا ں تک کہ تحریک انصاف بھی اسے برامان رہے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ نورین نیازی کو بی بی سی پر انٹرویو دینا چاہئے تھا،کوئی بھی ان کا دفاع نہیں کررہا ۔عمران خان کی بہن کو بھارتی میڈیا پر انٹرویو نہیں دینا چاہئے تھا، اس انٹرویو سے تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوا ہے ۔