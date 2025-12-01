صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلا س آج طلب، کل مشترکہ اجلاس بلائے جانیکا امکان

  • پاکستان
سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلا س آج طلب، کل مشترکہ اجلاس بلائے جانیکا امکان

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ، نامہ نگار، این این آئی)سینیٹ(ایوان بالا) اور قومی اسمبلی (ایوان زیریں) کے اجلاس آج طلب کرلئے گئے ۔

جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس9ماہ کے وقفہ کے بعد کل (منگل کو )طلب کئے جانے کا امکان ہے جس میں اہم قانون سازی کے علاوہ ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ سینیٹ اجلا س دو رو زکے وقفہ کے بعد آج شام 4 بجے ہوگا ،جس کی صدارت چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کریں گے ۔ اجلاس میں وقفہ سوالات کے جوابات سمیت دیگرامورزیربحث لائے جائیں گے ۔قومی اسمبلی کا اجلاس بھی دو روز کے وقفے کے بعد آج شام پانچ بجے سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہائوس میں دوبارہ شروع ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری 2نکاتی ایجنڈا کے مطابق وقفہ سوالات ، توجہ دلائو نوٹس ، بلز، قانون سازی اور تحریک تشکر سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مشترکہ اجلاس میں چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری اورجے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی خطاب کرینگے ۔قومی اسمبلی اور سینیٹ کی طرح مشترکہ اجلاس میں بھی قائد حزب اختلاف کی نشست خالی رہے گی تاہم حزب اختلاف بھی مشترکہ اجلاس میں بانی تحریک کی حراست اور اس سے ملاقاتوں پر عائد پابندی کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل حکومتی و اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہونگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak