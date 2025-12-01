27 ویں ترمیم اصلاحات کیلئے ناگزیر تھی:سپیکرپنجاب اسمبلی
آئینی عدالت دائرہ اختیار کے تصادم کم کرنے ، کارکردگی میں بہتری میں مدددیگی ملک محمد احمد کا پنجاب کی بڑی جامعات کے طلبہ کیساتھ انٹرا یکٹیو سیشن میں مکالمہ
لاہور( این این آئی) پنجاب اسمبلی نے تاریخی پرانے ایوان میں سپیکر اور عوام کے عنوان سے ایک اہم عوامی شمولیتی سیشن کا انعقاد کیا جس کی میزبانی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کی۔ سپیکر نے سیشن کا آغاز ان سوالات کے جوابات سے کیا جو شہریوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سپیکر اور عوام کے سرکاری نمبر پر بھیجے تھے جس سے عوام کو صوبائی مقننہ کے اعلیٰ ترین منصب تک براہِ راست رسائی حاصل ہوئی۔ سیشن کے دوسرے حصے میں پنجاب کی بڑی جامعات کے طلبہ کے ساتھ ایک انٹرایکٹیو مکالمہ ہوا ۔ گفتگو کا ایک بڑا حصہ آئین پاکستان میں نومبر 2025 میں منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تھا۔سپیکر ملک محمد احمد خان نے اس ترمیم کا بھرپور دفاع کیا اور اسے ادارہ جاتی اصلاحات کی ایک ناگزیر کوشش قرار دیا جس کا مقصد آئینی اداروں کے درمیان کشیدگی کم کرنا، عدالتی دائرہ اختیار کو واضح کرنا، اور طویل المدتی انتظامی استحکام کو یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام آئینی مقدمات کو منظم کرنے ، عدالتوں کے درمیان دائرہ اختیار کے تصادم کو کم کرنے اور عدالتی کارکردگی میں بہتری لانے میں مدد دے گا۔