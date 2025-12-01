اسلام آبادایئرپورٹ :جعلی پاسپورٹ سٹیمپ پر ملائشیا جانیوالے 2مسافر گرفتار
اسلام آباد(اے پی پی)ایف آئی اے کے امیگریشن یونٹ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جعلی پاسپورٹ سٹیمپ استعمال کرنے کی کوشش ناکام بنا تے ہوئے 2مسافروں کو گرفتار کرلیا۔
ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق پشاور اور بنوں کے رہائشی دو مسافروں امین خان اور حبیب اﷲکو ملائشیا جانیوالی بین الاقوامی پرواز سے اتار ا گیا،امیگریشن افسروں نے مسافروں کے پاسپورٹس میں جعلی روانگی اور ملائشیا میں آمد کے سٹیمپس کی موجودگی کا پتہ لگایا ۔دونوں مسافروں کو ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا گیا۔